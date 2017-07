"Kaum einer praktiziert Serve and Volley"

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Roger Federer ist verwundert, warum die junge Spielergeneration kaum Offensivdrang zeigt. Der frisch gekürte Wimbledon-Champion wünscht sich wieder mehr Netzangriffe und hält ein Plädoyer für Angriffstennis.

Braune, abgetretene Stellen gibt es in Wimbledon seit Jahren nur noch hinter der Grundlinie. Im Bereich der T-Linie ist davon kaum etwas zu sehen, der Rasen hat dort annähernd die Qualität wie zu Turnierbeginn.

Roger Federer kennt die Gründe für diese Entwicklung. "Wenn du nicht vollieren kannst, gehst du auch nicht ans Netz. Fast jeder Spieler, gegen den ich hier spielte, praktiziert kein Serve and Volley. Es erschreckt mich, das auf diesem Niveau zu sehen", sagte der Schweizer dem Guardian nach seinem achten Triumph an der Church Road.

Aussterbende Spezies

Mit Ausnahme von Mischa Zverev und Milos Raonic, die den 35-Jährigen auf seiner Titelmission nicht stoppen konnten, preschte die Konkurrenz nur in Ausnahmefällen nach vorne. Für Federer eher ein Vorteil: "Ich schaue die Statistik an - egal in welcher Runde - und sehe, dass mein Gegner nur zwei Prozent Serve and Volley spielt, was großartig ist für mich."

Diesen defensiven Ansatz kann der 19-fache Grand-Slam-Sieger dennoch nicht nachvollziehen. Federer wünscht sich eine Rückbesinnung zu mehr Offensivgeist und nimmt auch die Trainer in die Pflicht: "Der Rasen war sehr schnell letzte Woche. Ich wünschte, wir würden mehr Coaches und Spieler sehen, die ihre Chancen am Netz packen. Denn dort passieren tolle Dinge."