"Dafür kriegst du eine Umarmung"

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest -

Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest -

Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1

Nach seinem Sieg im All England Club marschierte Roger Federer durch die Heiligen Hallen und holte sich seine Glückwünsche ab - von den Größten der Großen!

Bestimmt nicht nur Roger Federer ging nach seinem Sieg und beim anschließenden Marsch in den All England Club das Herz auf! Sie alle waren da, um dem nunmehr achtmaligen Champ zu gratulieren. Neben der Familie mit Mirka, Mama Lynette, Papa Robert und Co. auch Prinz William und Herzogin Kate, dazu die Titelträger der früheren Jahre, wie Rod Laver (1961, 1962, 1968, 1969), Manuel Santana (1966), Stan Smith (1972), Jan Kodes (1973)... Und natürlich Stefan Edberg (1988, 1990), Federers Ex-Coach, der sich für seinen Ex-Schützling besonders freute: "You get a hug for that!", witzelte der Schwede und durfte als Erinnerung an alte Zeiten selbst noch mal den Pokal in die Höhe halten.

Schaut euch Federers Champions-Walk hier an!