Win-Win-Win-Situationen à la Federer

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest -

Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest -

Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Stolze 22 TV-Interviews hatte Roger Federer am Sonntag nach seinem Wimbledon-Triumph abzuklappern. Seine Sicht auf die Presssearbeit ist vorbildlich - und sollte anderen zu denken geben.

Matchball, Siegerehrung - und ab nach Hause, feiern mit Freunden und Familie. Wenn es nur so einfach wäre! Nach einem Wimbledon-Triumph sieht der Zeitplan etwas anders aus; heißt man Roger Federer und hat gar seinen achten Sieg an der Church Road gefeiert, ticken die Uhren noch mal etwas langsamer. Verrückte 22 (!) TV-Interviews - mit mehr oder weniger denselben Fragen und Antworten - musste Roger Federer am Sonntag hinter sich bringen, unabhängig von der Pressekonferenz, bevor er endlich seinen Sieg mit seinen Liebsten auskosten durfte.

Aber auch auf den scheinbar nervigen Teil der Arbeit als erfolgreicher Tennisprofi hat Federer eine ganz besondere Sicht. Natürlich wäre er lieber direkt abgehauen, aber er wisse, dass es Teil des Jobs ist. Und noch mehr: "Wenn ich gute Antworten auf Ihre Fragen gebe, können Sie Ihren Lesern eine gute Story liefern", weiß Federer um den Wert einer guten Medienarbeit. Auch hier können sich einige Jungstars der Szene, die sich schon in den ersten Jahren ihrer Karriere von sich wiederholenden Fragen genervt geben, ein Beispiel am Maestro nehmen. Federer zu erleben, wie er ein und dieselbe Frage wieder und wieder gegenüber verschiedenen Medien, in verschiedenen Sprachen beantwortet, sodass es für den Zuschauer so scheint, als erlebe er Federer exklusiv - es ist eine der ganz großen Stärken des Schweizers.

Federer weiß natürlich: Ist Tennis mit feinen Storys in den Medien vertreten, steigt das Interesse am Sport und an den Spielern. Der Marktwert des Einzelnen steigt ebenso, was letztlich Werbepartner interessiert - die Kasse klingelt. Eine Win-Win-Win-Situation. Einigen Spielern scheint dieser Kreislauf allerdings nicht bewusst zu sein.

Federer selbst hat für sich noch einen weiteren Sinn guter und bedachter Antworten entdeckt. "Pressekonferenzen bringen mich darüber zum Nachdenken, wie ich mich wirklich fühle. Darum mag ich es, die Presserunde zu machen, anstatt gleich in den Nightclub abzuhauen."

Die Pressekonferenz als kostenlose Psychotherapie - irgendwie auch ein schöner Ansatz.