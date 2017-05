Zverev im Achtelfinale - Haas ausgeschieden

Mittwoch, 17.05.2017

Haas, der in der vergangenen Woche beim Masters in Madrid noch an seiner Auftakthürde gescheitert war, hielt lange Zeit gut mit, verlor das Match aber nach 1:15 Stunden. Zum Ende der Begegnung bekam der Teilzeitprofi, der seine Karriere in diesem Jahr beenden wird, Ovationen von den Zuschauern.

Zverev verwandelte beim mit 6,4 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier nach 1:22 Stunden seinen dritten Matchball. Im ersten Satz hatte er noch mit Nasenbluten zu kämpfen, gewann den Durchgang wie das Match aber letztlich souverän. Sein Achtelfinal-Gegner Fognini hatte am Dienstag überraschend den Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien) bezwungen.

Vor eineinhalb Wochen hatte Zverev das Sandplatzturnier in München gewonnen, in der vergangenen Woche erreichte er in Madrid das Viertelfinale.

Das ATP-Turnier in Rom im Überblick