Zverev wieder nicht am Weissenhof dabei?

Sonntag, 14.05.2017

Alexander Zverev hat letzte Woche seinen ersten Heimtitel gewonnen. Der 20-Jährige triumphierte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in München. Zverev wird auch bei den deutschen Turnieren in Halle/Westfalen und Hamburg am Start sein. Ob er auch beim Rasenturnier in Stuttgart direkt nach den French Open aufschlagen wird, ist ungewiss. Der Weltranglisten-19. hat nicht für den MercedesCup am Weissenhof gemeldet. Auch im Vorjahr war Zverev in Stuttgart nicht dabei.

"Wir haben noch keine Lösung mit ihm gefunden, mitunter auch aus finanziellen Gründen, ja", sagte Turnierorganisator Edwin Weindorfer gegenüber der Bild-Zeitung auf die Frage, ob Zverev zu viel Startgeld verlangt habe. Für den 20-Jährigen liegt definitiv noch eine Wildcard bereit, sofern es noch eine Einigung gibt. Immerhin wird ein Zverev definitiv am Stuttgarter Weissenhof aufschlagen. Mischa Zverev ist ebenso dabei wie seine Landsleute Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer und Jan-Lennard Struff. Nummer eins des Turniers wird Roger Federer sein.

