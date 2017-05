Haas und Zverev mit Kampfsiegen

Dienstag, 16.05.2017

Alexander Zverev und Tommy Haas haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom die zweite Runde erreicht. Der an Position 16 gesetzte Hamburger Zverev bezwang den Südafrikaner Kevin Anderson nach einem umkämpften Match mit 6:4, 4:6, 6:4. Nach 2:25 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball. In der Runde der letzten 32 trifft der 20-Jährige auf Viktor Troicki aus Serbien.

Der 39-jährige Haas schlug den US-Amerikaner Ernesto Escobedo mit 6:0, 4:6, 7:6 (7:1). Haas trifft in der nächsten Runde auf den an Position fünf gesetzten Milos Raonic aus Kanada. Nach 2:23 Minuten verwandelte Haas mit einem Ass seinen ersten Matchball.

Florian Mayer hat derweil seinen ersten Achtelfinal-Einzug im Jahr 2017 verpasst. Der 33-jährige Bayreuther musste sich dem US-Amerikaner John Isner mit 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) geschlagen geben. Zverevs älterer Bruder Mischa war bereits am Montag ausgeschieden. Am Mittwoch trifft Jan-Lennard Struff in Runde zwei auf Sam Querrey aus den USA.

