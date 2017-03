"Aus gutem Grund" – Tsonga lässt Miami aus

Sonntag, 19.03.2017

Jo-Wilfried Tsonga wird in wenigen Wochen erstmals Vater

"Ich weiß nicht, ob ich Indian Wells und Miami spielen werde", hatte der 31-jährige Franzose bereits nach seinem Heimerfolg in Marseille gesagt. Bei den BNP Paribas Open war Tsonga noch mit dabei, verlor aber schon zum Auftakt gegen Fabio Fognini. In Florida wird der Weltranglisten-Achte nicht am Start sein.

"Aus gutem Grund", wie Tsonga freudig via Twitter verkündete. Vaterfreuden werfen ihre Schatten voraus: Tsongas Verlobte Noura El Shwekh ist hochschwanger, die Geburt des Nachwuchses ist nur noch eine Frage von wenigen Wochen.

Auf seine Ranglistenposition hat die Babypause keine gravierenden Auswirkungen. Im vergangenen Jahr schied Tsonga in Miami bereits in der dritten Runde aus, sammelte nur 45 Punkte. Durch die Absage des ehemaligen Australian-Open-Finalisten rutscht Juan Martin del Potro beim folgenden 1000er-Event in die Setzliste.

