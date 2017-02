Tsonga holt sich siebten Heimsieg

Sonntag, 26.02.2017

Vorige Woche holte sich Jo-Wilfried Tsonga die Trophäe beim ATP-World-Tour-500-Event in Rotterdam, wo er im Endspiel den Belgier David Goffin 4:6, 6:4, 6:1 bezwang. Diese Woche legte der 31-Jähre nach und sicherte sich den Titel beim mit 620.660 Euro dotierten Hallenhartplatz-Event in Marseille. Der an zwei gereihte Mann aus Le Mans gewann in 1:09 Stunden das Finale gegen seinen Landsmann Lucas Pouille mit 6:4, 6:4. Der an vier gesetzte Rechtshänder verpasste seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour nach seinem Erfolg in Metz (ebenfalls Frankreich) im September des Vorjahres. Für Tsonga ist es hingegen der siebte Titel in seinem Heimatland, der dritte beim ATP-World-Tour-250-Turnier Open 13 Marseille.

Das Turnier in Marseille im Überblick