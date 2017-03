Wawrinka legt in Indian Wells vor

Samstag, 18.03.2017

Stan Wawrinka feiert in Indian Wells eine Premiere

An der Nervosität hat es bei Pablo Carreno Busta nicht gelegen - Stan Wawrinka war einfach der klar bessere Spieler im ersten Halbfinale bei den BNP Paribas Open in Indian Wells. Der dreifache Grand-Slam-Champion ließ dem Spanier keine Chance und steht nach dem 6:3 und 6:2 in nur 64 Minuten erstmals im Finale des ersten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres. Dort trifft Wawrinka nun entweder auf Roger Federer oder Jack Sock.

Im Gegensatz zu seinem Viertelfinal-Match gegen Dominic Thiem zeigte sich Wawrinka von Beginn an als der dominante Akteur im zweitgrößten Tennisstadion der Welt: Unantastbar als Aufschläger, bei Service von Carreno Busta oft mit dem Vorhand-Slice als Rückschlag-Variante. Damit konnte der Spanier wenig anfangen, Wawrinka erhöhte nach Belieben das Tempo.

Frühe Entscheidung

Carreno Busta hielt bis zum 3:4 im ersten Satz gut mit, machte danach aber keinen Punkt mehr. Im zweiten Akt wehrte sich die aktuelle Nummer 23 nach Kräften, Wawrinka stellte aber bereits im dritten Game die Zeichen auf Sieg, als er seinem Kontrahenten dessen knapp zehnminütiges Aufschlagspiel abnahm.

Gegen seine möglichen Finalgegner hat Stan Wawrinka unterschiedliche Erfahrungen: während der Schweizer die bis dato einzige Partie gegen Jack Sock im vergangenen Jahr in Montreal für sich entscheiden konnte, liegt er gegen Federer mit 3:19 zurück. Einer der drei Erfolge brachte Wawrinka allerdings seinen einzigen Sieg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier ein: 2014 gewann er das rein Schweizerische Finale in Monte Carlo.

