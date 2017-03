Murray sagt Teilnahme am Miami-Masters ab

Samstag, 18.03.2017

Andy Murray muss in Miami passen

"Der Fokus liegt nun darauf, für die Sandplatzsaison fit zu werden", schrieb der Schotte. Beim Masters in Indian Wells war Murray überraschend gleich zum Auftakt in zwei Sätzen am kanadischen Qualifikanten Vasek Pospisil gescheitert.

