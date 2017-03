Gilbert: "Thiem ist der explosivste Spieler"

Samstag, 18.03.2017

Als Coach von Andre Agassi und Andy Roddick gewann Gilbert sieben Grand-Slam-Turniere. Seine Schützlinge pflegten dabei einen vornehmlich offensiven Stil. Dass der 55-jährige US-Amerikaner große Sympathien für das Spiel von Dominic Thiem hegt, kommt also nicht von ungefähr. "Niemand schlägt den Ball härter als Dominic", so Gilbert, der für ESPN als Kommentator bei den BNP Paribas Open vor Ort ist.

"Seine Vorhand ist gewaltig. Zudem kann er an die 220 Km/h servieren, was für einen Kerl seiner Größe beeindruckend ist", fügte der Liebhaber schwarzer Kleidung hinzu. Die aktuelle Nummer neun der Welt zeigte sich zuletzt stark formverbessert. Thiem siegte beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro und konnte auch in Indian Wells überzeugen, wo er Stan Wawrinka im Viertelfinale knapp unterlag.

Konzentration auf die "Majors"

Dass der 23-jährige Niederösterreicher zu den Vielspielern auf der Tour zählt, sieht Gilbert allerdings kritisch: "Er muss lernen, seinen Turnierplan zu optimieren. Vor einigen Majors hat er meiner Meinung nach zu viel gespielt und war dann nicht voll da, als es darauf ankam." Thiem sei aber noch ein junger Spieler, der diesen Entwicklungsschritt gehen muss. Sein Spiel genüge bereits den höchsten Ansprüchen. "Für mich ist er der explosivste Offensivspieler überhaupt", schwärmte Gilbert.

