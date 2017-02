Marseille: Struff verliert gegen Medvedev

Donnerstag, 23.02.2017

Jan-Lennard Struff musste sich gegen Danijl Medwedew in Marseille geschlagen geben

Der 26-jährige Struff, dem neun Asse gelangen, machte in dem 1:43-stündigen Match sogar insgesamt zwei Punkte mehr als Chennai-Finalist Medvedev. Davis-Cup-Spieler Struff hatte zuletzt im Oktober 2016 in Antwerpen im Viertelfinale eines ATP-Turniers gestanden.

Damit ist bei der mit 691.850 Dollar dotierten Hallen-Veranstaltung in der französischen Hafenstadt kein deutscher Profi mehr vertreten.

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 5) hatte in Marseille bereits zu Wochenbeginn seine zweite Auftaktniederlage auf der ATP-Tour nacheinander kassiert, nachdem er am 12. Februar in Montpellier den Titel geholt hatte.

Die ATP im Überblick