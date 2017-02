Struff feiert ersten Sieg des Jahres

Dienstag, 21.02.2017

Jan-Lennard Struff hat in Marseille in der ersten Runde gewonnen

Struff stand 2017 zum dritten Mal im Hauptfeld eines ATP-Turniers, erstmals stand ihm zum Auftakt kein Top-10-Spieler gegenüber. In Doha zu Jahresbeginn war er am Serben Novak Djokovic gescheitert, bei den Australian Open am Österreicher Dominic Thiem.

Erlebe Tennis Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Weltranglisten-18. Alexander Zverev (Hamburg), neben Struff einziger weiterer deutscher Teilnehmer in Marseille, spielt am Dienstagabend als Nummer fünf der Setzliste in seinem Erstrunden-Match gegen den Franzosen Nicolas Mahut.

Die Tennis-Weltrangliste in der Übersicht