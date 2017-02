15 Dinge, die ihr diese Woche wissen müsst!

Montag, 20.02.2017

ATP World Tour 500, Rio de Janeiro (zu den Draws und Spielplänen)

- Die Topgesetzten dieser Auflage heißen Kei Nishikori, Dominic Thiem, Cuevas und Pablo Carreno Busta. Nishikori trifft in Runde eins auf Thomaz Bellucci, Thiem auf Janko Tipsarevic, nach seiner langen Auszeit wieder auf Rang 94 notiert und hier mit einer Wildcard im Hauptfeld.

- Für David Ferrer, jahrelange Konstante vor allem auf Sand, hat vor 52 Wochen eine kritische Zeit begonnen. Der Spanier ist von Rang sechs im Vorjahr auf Position 27 abgerutscht - so tief stand er seit 2005 nicht mehr. In Rio war 2016 im Viertelfinale gegen Thiem Schluss, seither hat er lediglich zwei Halbfinals erreicht. Seine Bilanz in diesem Jahr: 3:4 - der Start auf Sand in der Vorwoche war gegen Carlos Berlocq direkt beendet. Kann Ferrer, der in wenigen Wochen 35 Jahre alt wird, noch was reißen? Schwer genug wird's: Er trifft zum Auftakt auf Buenos-Aires-Sieger Alexandr Dolgopolov.

- Außerdem in Runde eins: Gerald Melzer - Guido Pella

ATP World Tour 250, Marseille (zu den Draws und Spielplänen)

- Französische Meisterschaften, mit deutscher Beteiligung. So ähnlich jedenfalls sieht es in Marseille aus. Zehn Franzosen stehen direkt im Hauptfeld, darunter Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga und Lucas Pouille.

- Aus deutscher Sicht dabei sind Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, die auch direkt gegen das Publikum und Nicolas Mahut sowie Jeremy Chardy antreten müssen.

- Auch dabei, gesetzt an drei: Nick Kyrgios.

ATP World Tour 250, Delray Beach (zu den Draws und Spielplänen)

- Zwei große Namen sind in Florida am Start: Juan Martin del Potro, der nach hammerharter Vorbereitung seine Saison startet, und Tommy Haas. "Delpo" trifft auf den von diversen Verletzungen heimgesuchten und auf Rang 74 abgerutschten Kevin Anderson, Haas spielt gegen Nikoloz Basilashvili.

- Topgesetzt: Milos Raonic, Ivo Karlovic, Jack Sock, Sam Querrey

- Außerdem: Dustin Brown - Guillermo Garcia-Lopez

- Ladies first in Dubai, bevor in der kommenden Woche die Herren aufschlagen. Allerdings ohne die Titelverteidigerin: Sara Errani laboriert an einer Adduktorenverletzung und wird durch ihren Nichtantritt in der Rangliste weit abfallen.

- Die Augen ruhen auf der Nummer eins, Angelique Kerber. In der Vorwoche von einer Erkältung geschwächt und mit Auftakt-Aus, will Kerber in Dubai punkten. Leicht wird's nicht: Nach Freilos in Runde eins trifft sie auf die starke Mona Barthel (per Wildcard im Feld), die Jelena Jankovic glatt besiegte.

- Weitere Gesetzte: Karolina Pliskova, die ihre Saisonbilanz mit dem Doha-Sieg auf 15:1 geschraubt hat, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska, Garbine Muguruza

- Bereits in Runde zwei: Viktorija Golubic und Laura Siegemund, die mit einem hart erkämpften 6:7 (7), 6:4, 7:6 (3) gegen Silvia Soler-Espinosa ihren ersten Saisonsieg feierte.

- Timea Babos und Lucie Safarova toppen das Feld in Budapest.

- Aus deutscher Sicht dabei: Julia Görges (spielt gegen eine Qualifikantin), Annika Beck (gegen Jana Cepelova), Carina Witthöft (gegen Sorana Cirstea)