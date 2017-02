Brown im Achtelfinale - Aus für Becker

Montag, 06.02.2017

In der Runde der letzten 16 trifft Brown auf den Weltranglistensiebten Marin Cilic (Kroatien/Nr. 7). Weitere Deutsche im Teilnehmerfeld sind die Brüder Alexander und Mischa Zverev sowie Tobias Kamke (alle Hamburg).

Erlebe ausgewählte Tennis-Highlights Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Benjamin Becker (Orscholz) schied beim ATP-Turnier in Quito in Ecuador dagegen bereits in der ersten Runde aus. Der Weltranglisten-126. unterlag dem Kolumbianer Santiago Giraldo (97.) am Montag mit 4:6, 4:6. Giraldo verwandelte nach 70 Minuten seinen zweiten Matchball.

Alle Tennis-News