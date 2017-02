Jack Sock kampflos zum Turniersieg

Sonntag, 26.02.2017

Enttäuschung für die Tennisfans in Delray Beach - und ein klein wenig wohl auch für Jack Sock, der kampflos zu seinem zweiten Titel 2017 kam. Finalgegner Milos Raonic, der als Turnierfavorit in das ATP-World-Tour-250-Turnier gegangen war, konnte aufgrund einer Verletzung nicht zum Endspiel antreten. Somit trägt sich Sock nach dem Erfolg in Auckland zum zweiten Mal in dieser Saison in die Siegerliste ein. In Neuseeland hatte er im Finale über den Portugiesen Joao Sousa triumphiert.

Hier die Ergebnisse aus Delray Beach: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste