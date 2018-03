"Follow your Stars": RADO und tennisnet schicken dich als Blogger/in nach Stuttgart

RADO und tennisnet.com suchen einen Blogger oder eine Bloggerin für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Bewirb dich bei uns und berichte exklusiv vom WTA-Turnier mit den großen Tennisstars der Damen-Tenniswelt.

Du hast Lust auf Tennis und möchtest exklusiv darüber berichten? Dann haben RADO und tennisnet.com genau das Richtige für dich!

Als Blogger/in hast du die Aufgabe die interessanten und verborgenen Geschichten beim Porsche Tennis Grand Prix in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart zu finden und den Tennisfans näher zu bringen. Dazu bekommst du exklusive Einblicke in die Tenniswelt und wirst nach dem Motto "Follow your Stars" ganz nah an den Tennissternchen sein.

Angelique Kerber, Julia Görges, Maria Sharapova und Co. werden in der Porsche-Arena aufschlagen und sich mit der Weltelite messen. Für Hochspannung ist schon einmal gesorgt.

Stuttgart-Sponsor RADO bietet dir die Möglichkeit am 23. April für einen Tag genau diese Spannung hautnah zu erleben und mit den Tennisfans daheim zu teilen.

Sei das Ohr und Auge vor Ort

Zu deinen Aufgaben gehört in erster Linie, dass du in Textform über das Geschehen rund um die Porsche-Arena berichtest und die Leser der tennisnet.com auf dem Laufenden hältst: Wer ist vor Ort? Was geschieht auf und abseits des Courts? Wie ist die Stimmung auf der Anlage?

Dazu kommt: Knipse was das Zeug hält. Mache Bilder von allem, was dir interessant erscheint und gib uns einen Einblick in die Welt des Tennis-Circuit aus deiner Sicht.

Wichtig ist: Wir wollen Professionalität und die Distanz zur Privatsphäre der Tennisspielerinnen wahren. Du kannst investigativ arbeiten - mit dem nötigen Respekt.

Wichtige Informationen zur Bewerbung

Du bist der oder die Richtige für diesen Job? Dann bewirb dich bei uns und stelle dich uns bis zum 6. April 2018 vor. Fülle untenstehendes Formular aus und verrate uns, warum genau du diesen Job machen solltest und überzeuge mit einer kurzen Beschreibung deiner Person und Fähigkeiten. Mit etwas Glück entscheiden wir uns für dich und du wirst für einen Tag der exklusive Porsche-tennis-Grand-Prix-Blogger für RADO und tennisnet.com. Anreise, Unterkunft und VIP-Ticket werden dir natürlich zu Verfügung gestellt. Mach mit - es lohnt sich!