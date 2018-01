Matchtipp of the day: Kracherduell zwischen Kyrgios und Dimitrov presented by LeoVegas

Im Achtelfinale der Australian Open kommt es zur Kracher-Partie zwischen Nick Kyrgios und Grigor Dimitrov - der "Matchtipp of the day" presented by LeoVegas.

Bereits im Achtelfinale der Australian Open steht ein richtiger Kracher an. Der Lokalmatador Nick Kyrgios trifft auf den Weltranglistendritten Grigor Dimitrov. Spektakel und Zungenschnalzer vorprogrammiert!

Vor allem Kyrgios präsentiert sich in toller Form und hat dabei das Publikum auf seiner Seite. Der Fan-Liebling servierte in den Runden zuvor stark und sorgte mit seiner athletischen Spielweise für ein Highlight nach dem anderen. Victor Troicki war in der zweiten Runde die erste Prüfung, die Kyrgios mit Bravour gelöst hatte. Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga war in Runde drei der erwartet harte Test - das "enfant terrible" hielt dem Erwartungsdruck der heimischen Fans und den wütenden Angriffen Tsongas Stand. Mit der Art und Weise des Erreichens des Achtelfinals katapultierte sich Kyrgios weit oben auf die Favoritenliste für den Turniersieg.

Dort stand sein Kontrahent Dimitrov bereits vor Turnierbeginn. Der Bulgare geht als Nummer drei der Welt in die Partie und überzeugte vor allem gegen den aufstrebenden Russen Andrey Rublev. Das neue Selbstverständnis des 26-Jährigen lässt ihn die Ballwechsel von Anfang an dominieren - ein Gedanke an eine Niederlage scheint Dimitrov dabei nicht zu verlieren. Vor allem der Fünfsatz-Erfolg gegen den jungen Amerikaner Mackenzie McDonald, der furios in seiner Außenseiterrolle aufging, bestätigte den Willen des amtierenden Finals-Siegers.

Kyrgios leichter Favorit

Im Duell mit Dimitrov wird der Aufschlag entscheidend sein. Von der Grundlinie präsentieren sich beide Spieler konstant und agieren mit vollem Tempo. Auch aus physischer Sicht befinden sich Kyrgios und Dimitrov auf Augenhöhe. Vorteile auf Seiten Kyrgios finden sich in der Unbekümmertheit und Coolness - Dimitrov punktet in Sachen Ausdauer und Variation im Schlag-Repertoire.

Der Ausgang des Matches ist völlig offen - ein Leckerbissen für die Fans wird es allemal.

