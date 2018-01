Zverev und Kerber bei den Australian Open: Gemeinsame Wege trennen sich nun

Während Angelique Kerber wieder in Grand-Slam-Form scheint, sucht Alexander Zverev nach wie vor nach seinem Major-Problem.

Als das neue Tennisjahr begann, schlugen Angelique Kerber und Alexander Zverev gemeinsam für Deutschland auf. Beim Hopman Cup, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der gemischten Doppel, erreichte das Pärchen sogar das Endspiel gegen die Schweiz. Aber Zverev, mit Zwanzig ein ganzes Jahrzehnt jünger als seine Mitstreiterin, wusste später genau, wem dieser kleine Erfolg zu verdanken war. "Angie hat uns immer wieder in den Matches gehalten und gerettet", sagte Zverev, der mittelprächtig und durchwachsene Arbeitsproben ablieferte. Kerber ging mit Rückenwind weg von diesem Showturnier, gewann sogar in der nächsten Woche noch den Wettbewerb in Sydney. Und Zverev? Bei ihm hatte man schon leise Zweifel, was diese ersten, gleich sehr herausfordernden Tenniswochen bringen würden.

Am ersten Turniersamstag der Australian Open standen Kerber und Zverev wieder auf ein und demselben Platz, nun allerdings auf dem Centre Court wieder als Solisten im Tennis-Tourbetrieb. Aber geändert hatte sich nichts an den Kräfteverhältnissen der beiden deutschen Professionals: Kerber, bisher die Spielerin der Stunde im Wanderzirkus, verlängerte ihre imponierende Siegesserie in der frischen Spielzeit um einen glatten 6:1, 6:3-Sieg gegen Maria Sharapova, sie bleibt auch nach einem Dutzend Matches in der 2018er-Kampagne ungeschlagen, zog ins Achtelfinale ein. Zverev aber verlängerte auch einen Trend, einen kurzfristigen und einen langfristigen. Bei der 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6 und 0:6-Drittrunden-Abfuhr gegen den südkoreanischen Generationsgenossen Hyeon Chung setzte sich der eher holprige Jahresauftakt für den Weltranglisten-Vierten fort.

Mentales Problem bei Zverev?

Zugleich offenbarte Zverev aufs Neue schwer wiegende Probleme, seine Talente und Potenzial bei einem der vier Major-Turniere auf den Platz zu bringen. "Es ist schon ein mentales Problem. Ich will mit aller Gewalt etwas erreichen. Ich will alles zu sehr bei den Grand Slams, die bedeuten mir eben eine Menge", sagte der Hamburger später. Fakt ist: Er konnte noch nie auf Grand Slam-Niveau das Viertelfinale erreichen. Und er schlug noch nie einen Top 50-Spieler, weder in Melbourne noch in Paris, Wimbledon oder New York.

So ergibt sich nach einer Woche Grand-Slam-Tennis im abgekühlten Melbourne ein aus früheren Tagen vertrautes Bild - und zwar: Angelique Kerber - und sonst nichts. Die 30-jährige Kielerin ist nun wieder einmal die letzte Mohikanerin im deutschen Aufgebot, so standhaft und aufrecht wie in den besten Tagen ihrer Karriere im Jahr 2016. "Ich bin glücklich, dass mein bestes Tennis zurückgekehrt ist", sagte die frühere Melbourne-Königin nach dem souveränen Auftritt gegen die sehr schwache Sharapova. Das hochgehypte Duell zwischen den beiden einzig im Turnier verbliebenen früheren Australian-Open-Siegerinnen enttäuschte, aber nur, weil die Russin enttäuschte. Kerbers Solidität und Sicherheit, ihre hinzu gewonnene Aggressivität beeindruckten dagegen, ernsthaft war ihr kaum mehr als eine Stunde dauernder Sieg nie in Gefahr.

Angelique Kerber wird 30: Happy Birthday, Angie! © getty 1/44 Da ist das Ding! Angelique Kerber erfüllt sich am 30. Januar 2016 mit dem Sieg bei den Australian Open einen Kindheitstraum - doch das sollte nur der erste große Schritt einer großen Karriere werden. Zum 30. Geburtstag blicken wir zurück ... © imago 2/44 Viele Jahre zuvor hat sie davon vermutlich noch nicht mal geträumt: Angie im nach ihr selbst benannten Tennis Centre im polnischen Puszczykowo. © imago 3/44 Angies Mama ist Deutsche, der Vater stammt aus Polen. Doch für sie stand es nie ernsthaft zur Debatte, nicht für Deutschland Tennis zu spielen. © getty 4/44 Seit 2003 ist Angelique Profi. 2007 erreichte sie erstmals das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier, der erste Turniersieg folgte 2012. © getty 5/44 2012 gewann sie in Paris gegen Lokalmatadorin Marion Bartoli ihr erstes WTA-Turnier. Die Trophäe wollen wir unkommentiert lassen. © getty 6/44 2015 war ihr bis dahin bestes Jahr: Sie gewann vier Turniere auf drei unterschiedlichen Belägen. Hier jubelt sie in Stuttgart. © getty 7/44 Und auch in Birmingham klappte es mit dem Turniersieg. Auch hier sagen wir nichts zur Trophäe. Was sollten wir auch? © getty 8/44 Doch den ganz großen Durchbruch feiert man bekanntlich bei Grand-Slam-Turnieren. Fassungslos reagiert Angie nach ihrem Sieg im ... © getty 9/44 ... Viertelfinale der US Open 2011 gegen die Italienerin Flavia Pennetta. Damals war Angie ungesetzt. Im Halbfinale war Sam Stosur einen Tick stärker. © getty 10/44 Im Viertelfinale von Wimbledon lieferte sie sich 2012 mit Sabine Lisicki einen unfassbaren Fight (7:5 im 3. Satz). Im Halbfinale scheiterte sie aber an Agnieszka Radwanska. © getty 11/44 Hübsch machen für die WTA Finals in Istanbul 2012. © getty 12/44 2012 gehörte sie erstmals zum erlauchten Kreis der acht besten Tennisspielerinnen der Saison. Ja, richtig, hier fehlen zwei. © getty 13/44 Als Spielerin der absoluten Weltklasse sind natürlich permanent die Objektive der Kameras auf einen gerichtet. Immer hübsch lächeln! © getty 14/44 Fotos mit Tieren gehen immer ... © getty 15/44 Erst der Delfin, jetzt die Kängurus. Die obligatorischen Koala-Bären lassen wir jetzt mal. © facebook/angelique kerber 16/44 Social-Media-mäßig ist bei Angie nicht unbedingt die Hölle los. Ein paar schöne Urlaubsschnappschüsse gibt's trotzdem. © getty 17/44 Es kann sein, dass den Herren der Tennis-Schöpfung solche Termine erspart bleiben. © getty 18/44 Zur Strafe sehen die dann aber auch nicht halb so gut aus. © getty 19/44 Wie bereits erwähnt, hat sich Angie ganz bewusst dafür entschieden, für Deutschland zu spielen. Im Fed Cup feierte sich bereits große Erfolge. © getty 20/44 Allerdings hat es noch nicht für den Titel gereicht: 2014 schaffte es das DHB-Team ins Finale, wo man aber an Tschechien scheiterte. © getty 21/44 Angie auf dem Weg zum großen Finale in Melbourne. Serena Williams, die haushohe Favoritin, ist ihr dicht auf den Fersen. © getty 22/44 Da geht sie noch an der Daphne Akhurst Trophy vorbei. © getty 23/44 Ein paar Stunden später ist sie am Ziel ihrer Träume angelangt: 6:4, 3:6, 6:4 gegen Serena Williams. © getty 24/44 Angie Kerber gewinnt ihr erstes Grand-Slam-Turnier, Serena Williams verpasst ihren 22. Triumph. © getty 25/44 Angie hat mit 28 Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Netter Nebeneffekt: Sie klettert auf Rang 2 der Weltrangliste. © getty 26/44 Am Tag danach: Posieren mit dem Silberpokal. Ob sie ihren Triumph überhaupt schon begriffen hat? © getty 27/44 Ein erfrischendes Bad im Yarra River in Melbourne. Geschlafen hatte sie zuvor nicht: "Das hat sich gelohnt, das war es wert." © getty 28/44 Melbourne als Stunde null, danach ist alles anders. Die Grand-Slam-Siegerin ist gefragt wie nie. Mal kurz die Aufnahmegeräte zählen ... © getty 29/44 Für Angie eine neue Herausforderung. Auf dem Platz geht ihr die Luft aus. Es hagelt Erstrundenniederlagen in Doha und Indian Wells. © getty 30/44 Termine über Termine. Eine Doppelgängerin wäre jetzt hilfreich ... © getty 31/44 Erst beim Heimturnier in Stuttgart darf die Titelverteidigerin im April aufatmen. Ein Turniererfolg nach der Stunde null in Melbourne? Check! © getty 32/44 Hübsche Trophäe, Angie! © getty 33/44 Doch danach ist wieder der Wurm drin. Mit Erstrundenniederlagen in Madrid und Rom reist Angie nach Paris. © getty 34/44 Der Druck ist zu groß! Bei den French Open scheitert Kerber in der ersten Runde an Kiki Bertens. © getty 35/44 Doch schon in Wimbledon kehrt der Erfolg zurück! Bis ins Finale schafft es Kerber, dort trifft sie auf Serena Williams ... © getty 36/44 ... und verliert mit 5:7, 3:6. Zwar darf Angie das Silbertablett halten, doch die Enttäuschung über die Niederlage ist ihr deutlich anzusehen. © getty 37/44 Nein Angie, verstecken musst du dich nicht! Schon in Cinncinati und später bei den Olympischen Spielen in Rio brilliert Kerber erneut und schafft es jeweils bis ins Finale. Die Rührung ist ihr anzusehen. © getty 38/44 Im Finale von Rio muss sich Kerber dann überraschend Underdog Monica Puig geschlagen geben. Über Olympisches Silber kann man sich natürlich trotzdem freuen! © getty 39/44 Wenige Wochen später fertigt Kerber bei den US Open jede Gegnerin ab. Besonders Roberta Vinci muss beim 7:5, 6:0 im Viertelfinale dran glauben. Im Halbfinale geht's dann gegen Angstgegnerin Caroline Wozniacki ... © getty 40/44 ... und die fertigt Kerber fast schon mühelos glatt in zwei Sätzen ab. Weil Williams zuvor ihr Halbfinale gegen Pliskova verloren hatte, steht fest: Hier spielt die neue Nummer 1 der Welt! © getty 41/44 Angelique Kerber © getty 42/44 Doch mit dem Druck der Nummer eins kommt Angie nicht gut klar. 2017 wird ein Jahr der Krisen... Kerber rutscht von einer Niederlage in die nächste © getty 43/44 Am Ende des Jahres rutscht Kerber aus den Top 20. Sie trennt sich von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz. Frust statt Feierlaune ist angesagt © getty 44/44 Doch 2018 beginnt wieder erfolgreich. In Sydney gewinnt sie gleich ihr erstes Turnier. Gut gelaunt geht es zu den Australian Open. Ob da der nächste Titel winkt?

Becker: Kerber hat Plan B und C, Zverev nicht

In ihrer Glanzform zeigte Kerber unfreiwillig auch genau das auf, was Zverev bisher noch fehlt im Spiel auf den allergrößten Bühnen: Die zupackende Schlagkraft bei den Big Points, auch die Hartnäckigkeit, das eigene Spiel gegen alle Widrigkeiten und Konkurrenz durchzusetzen - oder anzupassen. "Bei Sascha hatte ich das Gefühl, dass er keinen Plan B oder Plan C hat, wenn es mit Plan A nicht klappt", notierte DTB-Herrenchef Boris Becker, "bei Kerber zeigte sich, wie sehr sie auch von all den Erfahrungen profitiert, die sie in ihrer Karriere und gerade in den letzten beiden Jahren gesammelt hat."

Fast symptomatisch für Zverevs Zerrissenheit waren - ab dem vierten Satz - längere Wortgefechte mit dem Schiedsrichter, den er wiederholt aufforderte, endlich die Flutlichter in der Laver-Arena einzuschalten. Sich auf das Eigentliche und Wesentliche zu konzentrieren, nämlich einen Lösungsweg heraus aus der mentalen und spielerischen Krise zu finden, gelang ihm nicht mehr. Im letzten Akt kassierte er die bittere Höchststrafe, machte nur noch fünf Punkte im Grand-Slam-Untergang. Später sprach Zverev auch über den Druck, dem er sich ausgesetzt fühlt - gerade bei den Grand Slams: "Viele erwarten schon eine Menge von mir, sogar einen Sieg. Aber ich bin erst 20, da haben das noch nicht viele geschafft."

In Australien bleiben sie nun beide, Grand-Slam-Hoffnung Kerber genau wie Zverev. Die wiedererstarkte Kielerin trifft im Achtelfinale am Montag auf die Taiwanesin Su-Wie Hsieh, Zverev bereitet sich ab sofort schon auf das deutsche Davis-Cup-Match gegen Australien vor, das am übernächsten Wochenende (2. bis 4. Februar) in Brisbane stattfindet.

