Matchtipp of the day: Dominic Thiem als Favorit gegen Pella presented by LeoVegas

Dominic Thiem geht als Favorit in seine Auftaktpartie bei den Australian Open gegen Guido Pella - der Matchtipp of the day presented by LeoVegas.

Dominic Thiem steigt bei den Australian Open ein und sieht sich einer schwierigen Auftakthürde gegenüber.

Der 24-Jährige trifft auf den Argentinier Guido Pella und muss sich vor allem vor der starken Vorhand des Linkshänders in Acht nehmen. Die Nummer 56 im Ranking spielt powervolles und solides Tennis und kann von der Grundlinie ein enormes Tempo entwickeln.

Dieser Umstand sollte Thiem jedoch entgegenkommen. Dem Österreicher liegt ein schnelles Spiel und entwickelt selbst eine tolle Dynamik.

Vor dem Turnierstart steht jedoch ein großes Fragezeichen hinter der Verfassung der aktuellen Nummer fünf der Welt. Thiem reiste mit einer Erkältung nach Melbourne, die er sich in Doha eingefangen hatte, und absolvierte bislang nur wenige Matches in der direkten Vorbereitung. Ein simuliertes Match unter Wettkampfbedingungen mit Rafael Nadal Down Under macht jedoch Mut auf einen soliden Start des Mannes aus der Wiener Neustadt.

Pella führt 2:0

Im direkten Vergleich liegt jedoch Pella vorne. Beide Aufeinandertreffen entschied der 27-Jährige für sich. Das erste Match gewann Pella 2016 in Rio de Janeiro; der jüngste Erfolg gegen Thiem fuhr der Argentinier in Chengdu im vergangenen Jahr ein.

Auch wenn die Statistik gegen Thiem spricht - die Nummer fünf ist Favorit und geht ins Match. Für einen Sieg des Außenseiters stehen höhere Quoten zu Buche.

