Rafael Nadal kennt gegen Victor Estrella Burgos kein Gnade

Rafael Nadal ist souverän in die Australian Open 2018 gestartet. Der an Position eins gesetzte Spanier überließ seinem Gegner Victor Estrella Burgos in drei Sätzen lediglich drei Spiele.

Lockeres Anschwitzen, so lässt sich der 6:1, 6:1, 6:1-Erfolg von Rafael Nadal zum Auftakt der Australian Open gegen Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik wohl am besten beschreiben. Der Weltranglisten-Erste sparte erwartungsgemäß Zeit und Energie, Estrella Burgos wurde von Nadal schlichtweg überrannt.

Sollte es Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des Vorjahresfinalisten gebe, so konnte der Branchenführer diese im ersten Night-Session-Match der diesjährigen Ausgabe problemlos zerstreuen. Nach knapp 95 Minuten war der Aufstieg in Runde zwei besiegelt. Dort wartet nun Leonardo Mayer auf den Mallorquiner.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2018