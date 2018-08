Also doch? Ivan Lendl offenbar neuer Coach von Alexander Zverev

Alexander Zverev hat offenbar einen neuen Coach gefunden - und was für einen!

Ivan Lendl scheint nun doch im Team von Alexander Zverev gelandet zu sein. Der 21-jährige Hambuger postete am Dienstag auf Instagram zwei Fotos von einer Trainingseinheit mit dem achtfachen Major-Champ aus New York und versah diese mit den Zeilen: "Willkommen im Team, Ivan Lendl." Eine offizielle Bestätigung einer festen Zusammenarbeit steht allerdings noch aus.

Bereits vor einigen Wochen waren Fotos aufgetaucht, die Lendl und Zverev auf einem Trainingsplatz in Saddlebrook zeigten. Beim ATP-Turnier in Washington war Zverev den Fragen nach einer Kooperation mit Lendl noch vorsichtig begegnet. Auch in der Vergangenheit hatte er sich immer wieder dahingehend geäußert, dass sein Vater der beste Coach überhaupt sei - und eine Verstärkung nur sinnvoll, wenn diese von hohem Kaliber sei. Lendl, der in den vergangenen Jahren zwei Mal als "Supercoach" bei Andy Murray war (und diesen zu seinen drei Grand-Slam-Turnieren führte), war hierbei mehrfach im Gespräch - neben Boris Becker.

Zverev hatte bis zum Frühjahr mit Juan Carlos Ferrero zusammengearbeitet, die Trennung der beiden endete allerdings mit einem Disput: Zverev hatte Ferrero vorgeworfen, sich respektlos gegenüber dem restlichen Team zu verhalten zu haben; Ferrero prangerte an, dass Zverev stets zu spät zum Training gekommen sei.