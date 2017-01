Das filmreife Comeback des Sorgenkinds

Freitag, 20.01.2017

Für jemanden, der vor knapp einem Jahr "keine zehn Meter am Stück" gehen konnte, hat es Mona Barthel bei den Australian Open weit gebracht. Sehr weit sogar. Eigentlich unfassbar weit. Im Januar und Februar der Vorsaison mit einer mysteriösen, bis heute unerklärlichen Erkrankung ans Bett gefesselt, runde vier Monate aus dem Tennisgeschäft katapultiert, von Gedanken an ein jähes Karriereende geplagt, hat sich die Neumünsteranerin plötzlich zur einprägendsten Erscheinung im bisherigen Frauenturnier in Melbourne entwickelt: Aus dem Sorgenkind, der bitteren Patientin ist eine strahlende Siegerinnenfigur geworden, erstmals in ihrer Karriere - und als Höhepunkt eines filmreifen Comebacks - erreichte Barthel am Freitagabend das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Die Odyssee durch die Arztpraxen

Auf dem Centre Court in einer harten Prüfung für Körper und Geist gegen Lokalmatadorin Ashleigh Barty gefordert, behielt Barthel die Ruhe, machte schließlich die Big Points in einer umkämpften Partie und erstritt sich mit dem 6:3, 3:6, 6:3-Sieg eine sonntägliche Verabredung mit keiner anderen als der legendären Altmeisterin Venus Williams. "Ich kann's, ehrlich gesagt, nicht fassen", sagte die überwältigte Deutsche, "das ist unglaublich." Keine Frage: Barthels Rückkehrmission Down Under war die Wohlfühlepisode im schwarz-rot-goldenen Tennisaufgebot, eine Herz-Schmerz-Saga mit vorläufigem Happy End scheinbar aus dem Nichts.

Trend Wer gewinnt die Australian Open 2017 Angelique Kerber Serena Williams Garbine Muguruza Karolina Pliskova Eine andere Spielerin

Nicht zu vergessen: Barthel war als Nummer 181 der Weltrangliste noch gerade eben in die Qualifikation gerutscht und sich dann in drei Ausscheidungsspielen ins Hauptfeld durchgekämpft. Nun hatte sie bereits sechs Siege auf ihrem Haben-Konto, eigentlich ausreichend, um ein Grand-Slam-Finale zu bestreiten. Doch das Erreichen der Runde der letzten 16 wirkte bei der Pechmarie des deutschen Frauentennis schon jetzt wie ein persönliches Endspiel.

Und wie ein unerreichbarer Traum. Jedenfalls, wenn man es von einem Stichtag des vergangenen Spätwinters aus betrachtete. Da war an Tennisspielen, an irgendwelche Karriere-Höhenflüge nicht zu denken. Da war Barthel zunächst wochenlang ans Bett gefesselt, niedergedrückt auch von ständigen Schwindelattacken. Alle möglichen Ärzte untersuchten sie auf fast alles Mögliche, aber die Königsdiagnose gab es nicht. "Was es war, weiß ich bis heute nicht. Es war auch so hart, weil es keine geeignete Medikation gab", sagt Barthel, "ich wurde auf Krankheiten getestet, die ich selbst nicht kannte. Und von denen ich auch nichts wissen wollte. Ich habe da gar nicht im Internet nachgeguckt."

Erst bei den French Open, vier Monate nach den ersten Krankheits-Symptomen, nach langem Leiden und der Odyssee durch Arztpraxen stand Barthel bei den French Open auf dem Tennisplatz. Aber eigentlich musste sie bis zu diesen Australian Open warten, bis sie wieder in Form und Auftritt an die alte Mona Barthel erinnerte. An eine Spielerin, die das große Spiel besitzt, die mächtigen Schläge, die elegante Technik. Und die schon einmal auf Platz 23 der Weltrangliste stand.

Grand-Slam-Upsets: Nole, du bist nicht allein © getty 1/17 Aus und vorbei! In fünf Sätzen verliert Novak Djokovic, Seriensieger Down Under, in Runde zwei gegen Denis Istomin. Kopf hoch, Nole - bist nicht der Einzige. SPOX zeigt die größten Grand-Slam-Upsets /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker.html © getty 2/17 WIMBLEDON 1987, BORIS BECKER - PETER DOOHAN 6:7, 6:4, 2:6, 2:6: Als großer Favorit reiste Becker nach London, um dort zum dritten Mal zu gewinnen. Doch die Nummer eins der Setzliste scheiterte bereits in Runde zwei gegen den ungesetzten Aussie Doohan /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=2.html © getty 3/17 FRENCH OPEN 1989, IVAN LENDL - MICHAEL CHANG 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 3:6: Lendl, damals Weltranglistenerster, führte im Achtelfinale bereits sicher mit 2:0 nach Sätzen. Plötzlich drehte Außenseiter Chang auf und holte sich trotz Wadenkrämpfen noch das Match /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=3.html © getty 4/17 WIMBLEDON 1994, STEFFI GRAF - LORI MCNEIL 5:7, 6:7: Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte verlor die Titelverteidigerin in Runde eins. Graf hatte fünf der letzten sechs Titel gewonnen. Ihre Gegnerin kämpfte sich danach bis ins Halbfinale vor /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=4.html © getty 5/17 WIMBLEDON 1999, MARTINA HINGIS - JELENA DOKIC 2:6, 0:6: Gegen eine Qualifikantin war für die Nummer eins der Setzliste schon in Runde eins Schluss: Hingis schied sang- und klanglos aus. Nach nur 54 Minuten war die Partie gegen die 16-jährige Dokic vorbei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=5.html © getty 6/17 AUSTRALIAN OPEN 2002, MARAT SAFIN - THOMAS JOHANSSON 6:3, 4:6, 4:6, 6:7: Völlig überraschend setzte sich Johansson im Finale gegen den höher eingestuften Safin durch. Der Schwede sicherte sich den einzigen Grand-Slam-Titel seiner Karriere /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=6.html © getty 7/17 WIMBLEDON 2002, PETE SAMPRAS - GEORGE BASTL 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6: Die Sensation war perfekt! In fünf Sätzen besiegte die Nummer 145 der Welt den siebenfachen Titelträger Sampras in Runde zwei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=7.html © getty 8/17 WIMBLEDON 2003, LLEYTON HEWITT - IVO KARLOVIC 6:1, 6:7, 3:6, 4:6: Aufschlagwunder Karlovic sorgte für die große Überraschung - der Qualifikant besiegte in seinem ersten Grand-Slam-Einzelmatch gleich in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Hewitt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=8.html © getty 9/17 FRENCH OPEN 2009, RAFAEL NADAL - ROBIN SÖDERLING 2:6, 7:6, 4:6, 6:7: Für Sandplatzkönig Nadal die erste Niederlage in Roland Garros überhaupt! Der Spanier unterlag Söderling im Achtelfinale und verlor danach erst wieder 2015 ein Match in Paris /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=9.html © getty 10/17 FRENCH OPEN 2012, SERENA WILLIAMS - VIRGINIE RAZZANO 6:4, 6:7, 3:6: Als Nummer 111 der Welt besiegte Außenseiterin Razzano die große Dame der Tenniswelt in Runde eins. Eine Runde später war dennoch Schluss /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=10.html © getty 11/17 WIMBLEDON 2012, RAFAEL NADAL - LUKAS ROSOL 7:6, 4:6, 4:6, 6:2, 4:6: Ein echter Krimi! In fünf Sätzen musste sich Nadal dem ungesetzten Rosol geschlagen geben. Der hatte zuvor fünf Mal in der Quali verloren /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=11.html © getty 12/17 WIMBLEDON 2013, ROGER FEDERER - SERGIY STAKHOVSKY 7:6, 6:7, 5:7, 6:7: In Runde zwei war Schluss für den siebenmaligen Wimbledonsieger. Er verlor gegen den ungesetzten Ukrainer, der damit für einen seiner größten Erfolge sorgte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=12.html © getty 13/17 WIMBLEDON 2015, RAFAEL NADAL - DUSTIN BROWN 5:7, 6:3, 4:6, 4:6: Die Sensation in Runde zwei! Dreddy bezwang Nadal in vier Sätzen, nachdem er den damaligen Weltranglistenersten bereits in einem Vorbereitungsturnier schlagen konnte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=13.html © getty 14/17 WIMBLEDON 2014, NICK KYRGIOS - RAFAEL NADAL 7:6, 5:7, 7:6, 6:3: Und nochmal Nadal. Nummer eins gegen Nummer 144 der Welt - klang nach einer eindeutigen Sache, aber wie der furchtlose Teenager dieses Achtelfinale gewann, verzauberte die Zuschauer /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=14.html © getty 15/17 US OPEN 2015, SERENA WILLIAMS - ROBERTA VINCI 6:2, 4:6, 4:6: Vor heimischem Publikum der Schock im Halbfinale! Die 32-jährige Vinci gab keinen Ball verloren, war stark am Netz - und rang die haushohe Favoritin nieder. Nix war's mit Grand Slam! /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=15.html © getty 16/17 WIMBLEDON 2016, NOVAK DJOKOVIC - SAM QUERREY 6:7, 1:6, 6:3, 6:7: Trotz Unterbrechung nach zwei Sätzen rang Sam Querrey den unbesiegbaren Joker am zweiten Tag nieder - und machte eine der größten Wimbledon-Sensationen aller Zeiten perfekt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=16.html © getty 17/17 BONUS: Im "Battle of the Sexes" gewann die 29 Jahre alte Billie Jean King gegen den 55 Jahre alten ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. Für viele der Beweis: Frauen können Männer schlagen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=17.html

Last der hohen Erwartungen

Oft litt Barthel unter den mächtigen, gewaltigen und überwältigenden Erwartungen, die mit ihren Talenten verbunden waren. Viele trauten ihr zu, die größten Erfolge dieser Tennis-Generation auf die Centre Courts zu zaubern, doch dem Druck hielt Barthel nie stand. Jetzt, wo kaum noch jemand von ihr Notiz nahm und wo sie selbst nicht viel von sich erwartete, passten die Puzzlesteine auf einmal wie magisch zusammen. Die 26-jährige spielt locker, lässig und gleichermaßen druckvoll auf, findet die richtige Balance zwischen Aggression und Kontrolle. Und sie spielt mit guten Nerven, so gut, dass auch Olympiasiegerin Monica Puig dem sanften Sturm und Drang der Deutschen in Runde zwei nicht gewachsen war.

Auch Christopher Kas, der ehemalige Profi, hat als frisch verpflichteter seinen Anteil an der neuen Hausse, seine unkomplizierte und doch fordernde Art scheint Barthel zu liegen. "Wir haben die genau richtigen Schwerpunkte im Training gesetzt. Und er hat die richtige Arbeitsdosis gefunden", sagt Barthel. "Ziemlich kaputt" war sie nach dem Sieg gegen Barty, die unberechenbare Australierin, aber nun freut sich Barthel auf mindestens einen Bonustag in Melbourne, gegen Venus Williams. Da, sagt sie, laute das Motto: "Du hast keine Chance, also nutze sie."

Die Australian Open im Überblick