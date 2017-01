Roger Federer fegt Berdych vom Platz

Freitag, 20.01.2017

Mit Süßigkeiten zur Gala: Dank einer famosen Vorstellung hat sich Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer ins Achtelfinale der Australian Open in Melbourne gespielt. Der an Position 17 gesetzte Schweizer entzauberte den ehemaligen Wimbledonfinalisten Tomas Berdych (Nr. 10) beim 6:2, 6:4, 6:4 in nur 90 Minuten.



Danach verriet er den 15.000 begeisterten Zuschauern in der Rod-Laver-Arena sein Erfolgsrezept. "Eis und Schokolade, das lasse ich mir nicht nehmen. Man kann Süßigkeiten essen und trotzdem gut spielen", sagte Federer und gestand nach dem Sieg im Expresstempo: "Ich habe mich selbst überrascht und könnte nicht glücklicher sein."



Der 35-Jährige ließ in dem Night-Session-Match keinen einzigen Breakpunkt zu und nahm Berdych viermal den Aufschlag ab. In der Runde der letzten 16 trifft Federer am Sonntag auf den einstigen US-Open-Finalisten Kei Nishikori (Japan/Nr. 5).



Federer hatte zu Beginn des Jahres beim Hopman Cup in Perth nach einer rund sechsmonatigen Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Nach der Niederlage im Halbfinale von Wimbledon mit einem symbolträchtigen Sturz auf dem Heiligen Rasen hatte der 17-malige Major-Champion seine Saison im Juli wegen Knieproblemen vorzeitig beendet.



Federer könnte in Melbourne der älteste Spieler seit Ken Rosewall (1972) werden, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Der Australier hatte vor 45 Jahren im Alter von 37 Jahren und 62 Tagen den Titel bei seinem "Heimspiel" geholt. Federer hat die Autralian Open bislang viermal gewonnen - zuletzt 2010.

