Dokic - Comeback als TV-Expertin

Mittwoch, 11.01.2017

Spielerisch kann Jelena Dokic nicht mehr mit der Weltspitze mithalten - die 32-jährige gebürtige Kroatien, die längst einen australischen Pass besitzt, musste ihre Karriere 2014 endgültig beenden, aus Krankheitsgründen. Sechs Karriere-Titel im Einzel, mehr als vier Millionen US Dollar Preisgeld können sich als Bilanz sehen lassen, nun kehrt Dokic als TV-Expertin zurück. Und zwar für jenes Turnier, bei dem sie 2009 noch in der Runde der letzten Acht gestanden hatte, bei den Australian Open.

"Ich glaube, dass ich mich ziemlich gut auskenne", sagte Dokic im Vorfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. "Ich weiß, was es heißt, vor 15.000 Menschen zu spielen." Nicht zuletzt auch durch ihre Erfahrungen in Wimbledon, wo sie im Jahre 2000 erst im Halbfinale gegen Lindsay Davenport verloren hatte. "Ich liebe den Tennissport immer noch so sehr und ich möchte immer noch Dinge tun, die Teil des Tennis sind."

