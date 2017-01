Andrea Petkovic in Hobart weiter

Montag, 09.01.2017

Die Bonnerin Annika Beck musste sich bei dem Hartplatzturnier auf Tasmanien dagegen der topgesetzten Niederländerin Kiki Bertens 1:6, 2:6 geschlagen geben.

In Sydney unterlag die Metzingerin Laura Siegemund der Slowakin Dominika Cibulkova, die das WTA-Finale 2016 im Endspiel gegen die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber gewonnen hatte, deutlich mit 2:6, 0:6. Kerber hat in der australischen Metropole in der ersten Runde ein Freilos.

Andrea Petkovic im Steckbrief