French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am ersten Tag der French Open flogen bereits Venus Williams und Titelverteidigerin Jelena Ostapenko aus dem Turnier - und auch Tag zwei bietet einige Stolperfallen für Favoriten. Weltranglistenerstee und Titelverteidiger Rafael Nadal startet zudem in das Turnier. SPOX zeigt euch, wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Von wann bis wann gehen die Frech Open 2018?

Bereits am 21. Mai starteten die Qualifikationsrunden, seit gestern läuft die erste Runde des zweiten Grand Slams des Jahres. Das Finale in Paris findet am 10. Juni statt.

French Open 2018: TV, Livestream, Liveticker

Auch dieses Jahr hat sich Eurosport wieder die Übertragungsrechte für die French Open gesichert. Sowohl in TV, als auch im Eurosport Player wird bis zum Finale am 10. Juni, den ganzen Tag aus Paris berichtet.

Sollte es euch nicht möglich sein, Bewegtbilder der French Open zu sehen, hält euch der Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden. Eine Übersicht aller Liveticker findet ihr hier.

French Open 2018: Die wichtigsten Matches des heutigen Tages (Start 11 Uhr)