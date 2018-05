French Open, Tag 1: Zverev, Dimitrov und die Titelverteidigerin

Der erste Spieltag der 117. French Open in Paris (So., ab 11 Uhr im LIVETICKER) kann sich gleich sehen lassen. Mit Deutschlands Topspieler Alexander Zverev und dem Bulgaren Grigor Dimitrov treten gleich zwei Topspieler der Herren an. Bei den Damen sind Titelverteidigerin Jelena Ostapenko und Venus Williams am Start.

French Open 2018 - Damen, 1. Runde (alle Matches)

Jelena Ostapenko (LAT/5/TV) - Kateryna Kozlova (UKR)

Ajla Tomljanovic (AUS) - Elina Svitolina (UKR/4)

Qiang Wang (CHN) - Venus Williams (USA/9)

Arantxa Rus (NED) - Sloane Stephens (USA/10)

Paris-Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

Seite 1: Damen, 1. Runde

Seite 2: Herren, 1. Runde