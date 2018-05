French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen

Nachdem sich am zweiten Tag der French Open Kohlschreiber, Gojowczyk, Maria und Siegemund aus dem Turnier verabschieden mussten, sind heute die nächsten Deutschen gefordert. Mischa Zverev, Julia Görges und Angelique Kerber spielen ihren Turnierauftakt. SPOX gibt euch alle Infos zu TV-Übertragung, Livestream und Liveticker.

Von wann bis wann gehen die French Open 2018?

Am 21. Mai startete das altehrwürdige Turnier in Paris mit den Qualifikationsrunden. Am 27. Mai starteten die erste Runde des Grands Slams, das Finale findet am 10. Juni statt.

French Open 2018: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Auch in diesem Jahr hat sich Eurosport die Übertragungsrechte für die French Open gesichert. Sowohl im TV, als auch im Eurosport Player wird das gesamte Turnier live übertragen.

Falls ihr nicht die Möglichkeit habt die Spiele im TV oder Stream zu verfolgen, könnt ihr auch auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier geht's zur gesamten Übersicht.

French Open 2018: Die wichtigsten Matches des heutigen Tages (Start 11 Uhr)