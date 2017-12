Quiz: Erkennst du die Tennisspieler anhand ihres freien Oberkörpers?

Wenn die Spieler beim Seitenwechsel ihre verschwitzten Shirts wechseln, kommen vor allem weibliche Tennisfans ins Schwärmen. Erkennst du die Profis anhand ihrer mehr oder weniger gut trainierten Bodys? Mach das Quiz!

Mit nackten Tatsachen haben wir zuletzt in erster Linie den männlichen Tennisliebhabern eine Freude gemacht. Um genau zu sein, haben das Elina Svitolina, Eugenie Bouchard und Caroline Wozniacki übernommen.

In einem Hauch von Nichts zeigten die Ladies, dass sie sich auch abseits des Platzes formschön in Szene setzen lassen können. Männliche Tennisprofis im Adamskostüm sind dagegen eher eine Rarität. Tomas Berdych und Stan Wawrinka hatten den Mut, für die jährliche Ausgabe des US-Sportmagazins "ESPN - The Magazine Body Issue" ließen die Muskelmänner einst die Hüllen fallen.

Wer noch mehr fürs Auge haben will, dürfte bereits beim Grand-Slam-Auftakt in Melbourne auf seine Kosten kommen. Der regelmäßige Trikottausch wird dann wieder durch die schweißtreibenden Temperaturen begünstigt.

Einen kleinen Vorgeschmack bietet das Quiz des Schweizer Online-Portals 20min.ch. Hier kannst du herausfinden, welcher entblößte Oberkörper zu welchem Spieler passt. Teste dein Expertenwissen!