Knieprobleme noch nicht behoben: Rafael Nadal setzt auf Geduld

Rafael Nadal ist zurück im Training. Das rechte Knie des Spaniers ist aber noch nicht komplett ausgeheilt. Bis zum Saisonstart will der Weltranglistenerste die Probleme behoben haben.

Der Wettlauf mit der Zeit hat längst begonnen. In weniger als drei Wochen ist es soweit, dann will der Branchenprimus beim Einladungsturnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) das neue Tennisjahr in Angriff nehmen. Ob Nadal seine Kniebeschwerden bis dahin auskuriert hat, ist allerdings ungewiss.

"Mein Knie muss jetzt noch nicht bereit sein, in einem Monat sollte das aber funktionieren", sagte der 31-Jährige bei einem Sponsorentermin am vergangenen Dienstag.

Die altbekannte Schwachstelle hatte Nadal im Saisonfinale aus dem Tritt gebracht. Nach der Endspielniederlage in Shanghai gegen Roger Federer verzichtete der 16-fache Grand-Slam-Sieger auf einen Start in Basel und musste in Paris-Bercy sowie bei den ATP Finals in London verletzungsbedingt aufgeben.

Ungewissheit bleibt

Beschwerdefrei ist er bis heute nicht. Vor seinem Urlaub in der Karibik hatte sich Nadal bereits einer Behandlung am rechten Knie unterzogen, nun sei Geduld gefragt: "Ich möchte nichts überstürzen, um bereit zu sein, wenn es zählt. Es braucht nun mal Zeit, um sich zu erholen. Deshalb habe ich mich einige Wochen ausgeklinkt."

Fraglich bleibt, ob der Plan aufgeht. Überbordender Optimismus hört sich zumindest anders an. "Ich werde versuchen, in Abu Dhabi, Brisbane und bei den Australian Open zu spielen. Es wäre der Idealfall, dafür will ich alles probieren."