Wozniacki präsentiert sich im Evakostüm

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles: Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5

Caroline Wozniacki hat es erneut getan. Nach einem Bodypainting für die Sports Illustrated gab es nun das nächste freizügige Shooting, diesmal für die "Body Issue" von ESPN.

Serena und Venus Williams, Agniezska Radwanska, Vera Zvonareva, Daniela Hantuchova, Esther Vergeer, Tomas Berdych, John Isner, Stan Wawrinka: Diese Tennisprofis haben sich in der Vergangenheit für die bekannte "Body Issue", einer speziellen Ausgabe des US-Magazins "ESPN - The Magazine", in ihrer ganzen Pracht, wie Gott sie schuf, ablichten lassen. In diesem Jahr ist Caroline Wozniacki an der Reihe. Die 26-jährige Dänin präsentiert sich in ästhetischen Posen.

"Als ich aufwuchs, habe ich mich im Fitnessstudio so sehr gequält, bis ich nicht mehr stehen konnte. Umso älter ich wurde, habe ich immer mehr auf meinen Körper gehört. Wenn man sich zu sehr pusht, wird es schlimmer werden. Ich habe begriffen, dass ich nicht damit Zeit über etwas verbringen muss, was ich nicht habe und stattdessen das zu umarmen, was ich habe. Es ist derzeit "in", Kurven zu haben. Es ist "in", gesund auszusehen. Wenn ich nicht wie ein Supermodel auf dem Laufsteg aussehe, ist das okay, weil ich gut aussehe in meiner eigenen Weise", sagte Wozniacki gegenüber ESPN. Die ehemalige Weltranglisten-Erste ist erfahren, wenn es um freizügige Shooting geht. Bereits mehrfach posierte sie für die "Swimsuit Edition" von Sports Illustrated, 2016 sogar mit Body Painting.