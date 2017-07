"A-Rod" doppelt im Glück

Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Andy Roddick, seit Samstag Mitglied der legendären Tennis Hall of Fame, wird zum zweiten Mal Vater. Der ehemalige US-Open-Champion hatte das Babygeheimnis während seiner Dankesrede in Newport gelüftet.

"Brook, ich weiß gar nicht, wie du das alles händelst...Du bist der Grund, dass ich den Übergang in ein erfülltes Privatleben nach der Profikarriere so gut hinbekommen habe", schwärmte Roddick bei den Feierlichkeiten in Newport. Gemeint war US-Schauspielerin Brooklyn Decker, mit der "A-Rod" seit 2009 verheiratet ist.

Der frisch gekürte "Hall of Famer" ist bereits Vater eines knapp zweijährigen Sohnes namens Hank. Nun erwartet Ehefrau Brook das zweite Kind. "Hank wird eines Tages realisieren, wie viel Glück er hat. Und unsere Tochter, die bald zur Welt kommt, wird ebenfalls erkennen, dass sie die beste Mutter der Welt hat", strahlte Roddick.

Hochzeitsglocken für Hlavackova

Unvergessliche Glücksmomente gab es am Wochenende auch für Andrea Hlavackova. Die tschechische Doppelspezialistin heiratete Fabrizio Sestini, der im Organisationsstab der WTA tätig ist.

Vor einem Jahr war der 30-Jährigen noch ganz anders zumute: Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wurde bei Hlavackova eine Knochenabsplitterung im Augenbereich festgestellt. Ein Volltreffer von Martina Hingis hatte damals die Gemüter erhitzt. Schmerzhafte Erinnerungen, die in Anbetracht dieser schönen Bilder längst verblasst sein dürften.