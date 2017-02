So feiern die Stars Valentinstag

Mittwoch, 15.02.2017

Der "Djoker" feierte mit seiner Ehefrau Jelena im gemeinsamen Restaurant "Eqvita" in Monte Carlo. Tomas Berdych verbrachte den Valentinstag mit Gattin Ester Satorova am Rande des ATP-World-Tour-500-Turniers in Rotterdam. Doch nicht alle Profis konnten die Zweisamkeit miteinander genießen. Fabio Fognini weilt ohne Herzdame Flavia Pennetta beim ATP-Sandplatzevent in Buenos Aires. Zu seiner Liebsten hat er dennoch Hautkontakt - hier seht ihr, wie das möglich ist...

