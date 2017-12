NHL: New York Islanders bauen Arena nahe Belmont Park

NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NHL Jets @ Islanders NFL Colts @ Ravens NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL Vikings @ Packers NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics NFL Raiders @ Eagles NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards NBA Cavaliers @ Jazz NFL RedZone -

Week 17 NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards NHL Rangers @ Sabres NBA Bucks @ Raptors

Die New York Islanders aus der NHL verlassen Brooklyn und bauen eine Arena nahe der berühmten Pferderennbahn Belmont Park auf Long Island. Das gab Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, am Mittwoch bekannt. Der Klub setzte sich bei der Bewerbung um die Baufläche gegen den New York City FC aus der MLS durch.

Die Islanders waren zur Saison 2015/16 aus dem Nassau Veterans Memorial Coliseum, seit ihrer Gründung im Jahr 1972 Heimstätte der Franchise, ins Barclays Center in Brooklyn umgezogen.

Die Fans wurden mit der Halle aber nie richtig warm, unter anderem wegen der geringen Kapazität (15.795 Plätze).

Die neue Arena der Islanders, Klub der deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg, soll 18.000 Zuschauern Platz bieten. Sie wird knapp 15 Kilometer vom Standort des Nassau Veterans Memorial Coliseum errichtet.

"Die Islanders kehren dahin zurück, wo sie hingehören", sagte Cuomo: "Als sie weggegangen sind, haben sie eine Lücke im Herzen von Long Island hinterlassen."