Wo gibt es einen Livestream zu Espanyol Barcelona gegen Atletico Madrid?

Primera División Getafe -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Primera División Real Betis -

Bilbao Primera División Espanyol -

Atletico Madrid Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Primera División Valencia -

Villarreal Primera División La Coruna -

Celta Vigo

Zweimal Barcelona gegen Madrid heißt es am 17. Spieltag der Primera Division. Während im Bernabeu der Clasico zwischen Real und Barca steigt, empfängt Espanyol Barcelona Atletico Madrid. SPOX verrät euch alles, was ihr zur Partie wissen müsst und wo ihr sie live verfolgen könnt.

Der Gastgeber erlebt einen enttäuschenden Herbst und sollte alles daran setzen vor dem Ende der Hinrunde nicht noch auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. In der letzen Saison landete Espanyol immerhin noch auf Rang acht und verpasste die Qualifikation für die Europa League nur knapp.

Atletico Madrid hingegen liegt in der Liga mit Platz zwei voll auf Kurs, zumal das Team von Diego Simeone vor Stadtrivale Real Madrid rangiert. Nur in der Champions League musste man sich in diesem Jahr dem FC Chelsea und der AS Rom geschlagen geben und schied aus der Königsklasse aus.

Bei den Gästen ist in den vergangenen Wochen auch wegen einem anderen Thema zunehmend Unruhe entstanden. Spanische Medien behaupten, dass sich Atletico mit dem FC Barcelona bereits über einen Wechsel von Antoine Grizemann einig sein soll. Bis zu 100 Millionen Euro könnten von Barcelona in die Hauptstadt wandern.

Wo und wann findet Espanyol Barcelona gegen Atletico Madrid statt?

Partie Espanyol Barcelona - Atletico Madrid Anpfiff Freitag, 22. Dezember um 21:30 Uhr Stadion RCDE Stadium, Barcelona

Wo gibt es Espanyol Barcelona gegen Atletico Madrid im Livestream?

Die Partie wird weder im frei empfangbaren Fernsehen, noch im Pay-TV übertragen. Allerdings bietet der Sport-Streaming-Dienst DAZN den 17. Spieltag der Primera Division im Livestream an.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Sport-Streaming-Dienst, der Euch ständig mit Partien der europäischen Topligen aus England, Spanien, Frankreich und Itallien versorgt.

Auch im US-Sport ist DAZN am Start und hat regelmäßig Spiele der NFL, NBA, NHL und MLB im Programm. Des Weiteren könnt ihr die Darts-WM live sehen, oder ausgewählte Boxkämpfe.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99€ im Monat.

Espanyol Barcelona gegen Atletico Madrid im Liveticker

Wer den Livestream der Partie nicht sehen kann, hat die Möglichkeit das Spiel im Liveticker bei SPOX zu verfolgen.

Fakten zum Spiel

Espanyol konnte von den letzten 15 Begegnungen mit Atletico nur zwei gewinnen.