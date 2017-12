Toronto Maple Leafs feiern Kantersieg im NHL-Jubiläumsspiel

NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NHL Jets @ Islanders NFL Colts @ Ravens NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL Vikings @ Packers NFL RedZone -

Exakt 100 Jahre nach ihrem ersten NHL-Spiel haben die Toronto Maple Leafs einen berauschenden Jubiläumssieg gefeiert. Der 13-malige Stanley-Cup-Gewinner schoss die Carolina Hurricanes mit 8:1 aus dem Air Canada Centre und sorgte für Feierstimmung unter den Fans.

Passenderweise erzielte James van Riemsdyk mit seinem Tor zum 3:1 den 20.000 NHL-Treffer in der ruhmreichen Geschichte der Franchise.

Die Spieler liefen im "Next Century Game" in Repliken der Originaltrikots von vor 100 Jahren auf. Am 19. Dezember 1917 hatte der Maple-Leafs-Vorgänger, die Toronto Arenas, bei seiner NHL-Premiere 9:10 gegen die Montreal Wanderers verloren.

Für die deutschen Eishockey-Profis verlief der Dienstagabend weniger erfolgreich. Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg verloren mit den New York Islanders 3:6 gegen die Detroit Red Wings. Nationalstürmer Tobias Rieder musste sich mit den Arizona Coyotes mit 2:3 den Florida Panthers geschlagen geben und blieb ohne Scorerpunkt.

Die Spiele der Nacht im Überblick:

Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 8:1 BOXSCORE

Ottawa Senators - Minnesota Wild 4:6 BOXSCORE

New York Islanders - Detroit Red Wings 3:6 BOXSCORE

New York Rangers - Anaheim Ducks 4:1 BOXSCORE

Buffalo Sabres - Boston Bruins 0:3 BOXSCORE

Nashville Predators - Winnipeg Jets 4:6 BOXSCORE

Dallas Stars - Washington Capitals 3:4 OT BOXSCORE

Arizona Coyotes - Florida Panthers 2:3 BOXSCORE

Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 4:3 BOXSCORE

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 5:7 BOXSCORE