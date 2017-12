Juventus gegen FC Genua in der Coppa Italia: Alle Infos zu Spiel, Livestream und Ticker

Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Coppa Italia Juventus -

CFC Genua Serie A Chievo Verona -

Bologna Serie A Cagliari -

Florenz Serie A Lazio -

Crotone Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Atalanta Serie A Juventus -

AS Rom Serie A Crotone -

Neapel Serie A Florenz – AC Mailand Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Serie A Inter Mailand – Lazio Rom Serie A Hellas Verona -

Juventus

Im Achtelfinale des Coppa Italia trifft Juventus Turin zuhause auf den FC Genua. Während Juve als Titelverteidiger in das Spiel geht, scheiterte Genua im vergangenem Jahr im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Lazio Rom. SPOX liefert euch alle Infos zum Spiel, dem Livestream und dem Liveticker.

In der Serie A läuft es für Juve - man steht nach 17 Spieltagen mit nur einem Zähler Rückstand auf Neapel auf dem zweiten Tabellenplatz und hat alle Chancen auf die Titelverteidigung. Im nationalen Pokal, der Coppa Italia, sieht es ähnlich aus. Im vergangenem Jahr konnte man sich im Finale mit 2:0 gegen Lazio Rom durchsetzen und somit den zwölften Pokalsieg in der Vereinsgeschichte sichern. Dass auch im Pokal die Verteidigung des Titels angestrebt wird, ist die logische Schlussfolgerung.

Im Achtelfinale geht es jetzt gegen Genua, und dort sind die allgemeine Lage etwas anders aus. In der Serie A läuft es alles andere als erwartet, vor dem 18. Spieltag liegt man mit 14 Zählern nur einen Punkt von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Im vergangenen Jahr war im Achtelfinale der Coppa Schluss für das Team von Coach Davide Ballardini. Dort verlor man mit 4:2 gegen den späteren Final-Teilnehmer Lazio.

Genua geht so als klarer Underdog in die Partie. Dem haushohen Favoriten aus Turin ein Bein zu stellen könnte vielleicht auch in der Liga Auftrieb geben - allerdings sind Dybala und Co. seit mittlerweile einem Monat wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

Wann und wo findet die Partie Juventus gegen Genua statt?

Spiel Wettbewerb Datum Anpfiff Ort Juventus - FC Genua Coppa Italia 20. Dezember '17 20.45 Uhr Allianz Stadium (Turin)

Wo kann ich Juventus gegen Genua live verfolgen?

Die Partie wird im deutschsprachigen Raum nicht im Free- oder Pay-TV übertragen. Jedoch bietet der Streaming-Dienst DAZN einen Livestream zur Achtelfinal-Partie der Coppa Italia an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Der Streaming-Dienst bietet neben den Top-Ligen des europäischen Fußballs aus England, Italien, Spanien und Frankreich, auch die Highlights der Bundesliga und 2. Liga nur 40 Minuten nach Abpfiff an. Außerdem gibt es ein großes Angebot aus den US-Ligen NHL, NBA, NFL und MLB.

Auch die Darts-WM, Tennis und vieles mehr kann live auf DAZN verfolgt werden. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit zum Monatsende kündbar.

Juventus gegen Genua: Diese Spieler fehlen

Titelverteidiger Juventus muss aller Voraussicht nach auf Stephan Lichtsteiner verzichten. Der Verteidiger klagt über muskuläre Probleme und wird der Alten Dame wohl nicht helfen können. Außerdem fehlt noch immer der langzeitverletzte Benedikt Höwedes.

Die Gäste können hingegen aus ihren Vollen schöpfen, alle Spieler stehen Coach Ballardini zur Verfügung.

Juventus gegen Genua: Die Vergangenheit in der Coppa Italia