Siege für Draisaitl und Kühnhackl

Samstag, 15.04.2017

Der gebürtige Kölner Draisaitl, der in der Hauptrunde den deutschen NHL-Punkterekord gebrochen hatte, blieb in 17:03 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt. Die Tore erzielten Zack Kassain und Shootingstar Connor McDavid.

Einen weiteren Schritt in Richtung Viertelfinale machte Tom Kühnhackl mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins. Der Titelverteidiger bezwang die Columbus Blue Jackets 4:1 und erhöhte in der Serie auf 2:0.

Der 25-jährige Kühnhackl bereitete in der Schlussminute den vierten Treffer des Schweden Patric Hornqvist vor. Das dritte Spiel findet am Sonntag in Columbus statt.



Die NHL-Playoffs im Überblick