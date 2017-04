Dallars Stars holen Hitchcock zurück

Freitag, 14.04.2017

"Ken ist ein außergewöhnlich talentierter Trainer und wir könnten nicht glücklicher sein, ihn in unserer Organisation begrüßen zu können", gab General Manager Jim Nill an. Hitchcock war bereits von 1996 bis 2002 Verantwortlicher der Stars und konnte dabei den größten Titel der Franchise-Geschichte gewinnen.

Nach Stationen in Philadelphia, Columbus und zuletzt St. Louis kehrt er nun an alte Wirkungsstätte zurück. Eigner Tom Gaglardi konnte Nill nur zustimmen: "Er ist ein bekannter NHL-Trainer, mit dem jeder hier in Dallas vertraut ist. Er hat bewiesen, dass er ein Siegertyp ist."

