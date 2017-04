Anaheim und Washington siegen zum Auftakt

Freitag, 14.04.2017

Verteidiger Holzer kam allerdings nicht zum Einsatz. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Jakob Silfverberg bereits im zweiten Drittel.

Erlebe die NHL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch die Washington Capitals mit ihrem deutschen Keeper Philipp Grubauer starteten erfolgreich in die Play-offs. Der Hauptrundensieger bezwang die Toronto Maple Leafs 3:2 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für die Capitals, bei denen Grubauer nicht spielte, erzielte Tom Wilson in der sechsten Minute der Overtime. Für Anaheim und Washington geht es nach den Auftakterfolgen in eigener Halle am Samstag mit Heimspielen weiter.

Die Anaheim Ducks im Überblick