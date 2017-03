Draisaitl als Doppel-Assistgeber bei Oilers-Sieg

© getty

1/16

Leon Draisaitl hat sich in die Geschichtsbücher gespielt! Im Duell mit den Bruins hat der Deutsche die Bestmarke von 59 Scorerpunkten von Marco Sturm in einer Saison geknackt. In der Gesamtbilanz muss sich Draisaitl allerdings noch hinten anstellen

/de/sport/diashows/1703/US-Sport/nhl-scorer/sturm-hecht-ehrhoff-kripp-seidenberg-draisaitl.html