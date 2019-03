Free Agency im Liveticker: Neues Team für Johnny Manziel

Tag 7 der Free Agency ist angebrochen und immer noch sind zahlreiche große Namen zu haben. Nicht mehr zu haben ist dagegen Johnny Manziel, der ein neues Team gefunden hat. Und: Die Oakland Raiders trennen sich von einem jahrelangen Leistungsträger.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

13.53 Uhr: Heute ist nicht nur St. Patrick's Day, sondern auch ein Jubiläum für die New York Jets - auch grün! Heute vor einem Jahr machten sie den Trade mit den Indianapolis Colts perfekt, der ihnen letztlich Quarterback Sam Darnold sicherte.

13.37 Uhr: Das ging glaube ich etwas unter in den letzten Tagen, aber Titans haben nach der Verpflichtung von Ryan Tannehill den bisherigen Backup-QB, Blaine Gabbert, entlassen. Das Erstaunliche daran: Beide sind gar nicht so weit auseinander, wenn man Pro Football Focus glaubt, denn laut den Kollegen hatte nur ein QB bei 100 oder mehr Dropbacks eine schlechtere Bewertung als Ryan Tannehill: Gabbert. Also nennen wir es ein Upgrade ...

13.25 Uhr: Nicht nur Fans der Cleveland Browns sind begeistert davon, dass Odell Beckham Jr. nun für ihr Team spielt. Auch in der NFC East gibt es viele Befürworter des Moves. Allen voran: Cowboys-Besitzer Jerry Jones. Im Interview mit FOX sagte er einfach: "Danke, danke, danke!" Sein Team muss OBJ nun nicht mehr zweimal pro Jahr verteidigen.

Free Agency im Liveticker: Neuer Job für Johnny Manziel

13.15 Uhr: Aus der Nacht haben wir noch diese Meldung: Die Oakland Raiders haben sich einvernehmlich von Offensive Tackle Donald Penn getradet. Das bringt einen erfahrenen O-Liner auf den Markt und lässt darauf schließen, dass die Raiders mit einem ihrer zahlreichen frühen Picks in die O-Line investieren wollen.

13.05 Uhr: Ein neues Team gefunden hat bereits Johnny Manziel. Der war vor Wochen bei den Hamilton Tiger-Cats aus der CFL rausgeflogen. Nun spielt er in der AAF für Memphis Express. Coach dort ist Disziplinfanatiker Mike Singletary. Das wird spannend!

13 Uhr: Willkommen zur letzten Ausgabe unseres Free-Agency-Livetickers. Immer noch gibt es zahlreiche Spieler, die ein neues Team suchen, darunter zwei Top-Pass-Rusher. Vielleicht bringen wir heute ja den einen oder anderen größeren Namen irgendwo unter.

NFL: Beste verfügbare Free Agents