NFL Free Agency im Liveticker: Mega-Vertrag für Russell Wilson?

Die Free Agency der NFL geht in ihren vierten Tag und weiterhin sind einige Big Names zu haben. Zudem dreht sich das Quarterback-Karussell. Ryan Tannehill hat ein neues Team gefunden, Blake Bortles ist zu haben. Zudem will ein weiterer Star einen neuen Vertrag.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL: Beste verfügbare Free Agents

Name Position Ex-Team Ezekiel Ansah Edge Rusher Detroit Lions Justin Houston Edge Rusher Kansas City Chiefs Ndamukong Suh Defensive Tackle Los Angeles Rams Eric Berry Safety Kansas City Chiefs Tim Jernigan Defensive Tackle Philadelphia Eagles Clay Matthews Linebacker Green Bay Packers Darqueze Dennard Cornerback Cincinnate Bengals Jared Cook Tight End Oakland Raiders Mark Barron Linebacker Los Angeles Rams Isaiah Crowell Running Back New York Jets

14.19 Uhr: Wer wird nun eigentlich der nächste Quarterback der Miami Dolphins? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Jake Rudock oder Luke Falk werden es nicht. Dann also doch eine externe Lösung. Und auch im Draft scheint Gerüchten zufolge keiner zu warten - der Plan scheint zu sein, auf das Rezept "Tanking for Tua" zu setzen. Also doch ein Free Agent. Und wer würde da kurzfristig mehr Sinn machen als Ryan Fitzpatrick?

14.12 Uhr: Die Jaguars schrauben weiter an ihrer Offense nach der Verpflichtung von Nick Foles. Am heutigen Samstag haben sie zwei weitere Verpflichtungen perfekt gemacht: Wide Receiver Chris Conley (Chies) und Offensive Tackle Cedric Ogbuehi (Bengals).

Free Agency im Liveticker - der Samstag

14.07 Uhr: Das komplette Interview von Jimmy Fallon mit Wilson findet ihr hier ...

14.05 Uhr: Spannend auch: was machen die Seahawks mit Russell Wilson? Dessen Vertrag läuft nach der Saison 2019 aus, steht also ein Franchise Tag an oder erhält Wilson den höchstdotierten Vertrag in der Geschichte der NFL? Davon jedenfalls geht er selbst aus. In der Tonight Show sagte er: "Es besteht großes Potenzial dafür", und fügte an: "Das würde sicherlich Spaß machen."

14.02 Uhr: Blake Bortles wiederum wurde bekanntlich von den Jaguars entlassen. Wo sein Weg hinführt, ist noch offen, jedoch wird er sich mit den Los Angeles Rams treffen.

14 Uhr: Willkommen zu einem weiteren Tag in der Free Agency 2019! Seit gestern wissen wir, dass die Miami Dolphins Ryan Tannehill losgeworden sind. Nun stellt sich die Frage, wer wird ihn - zumindest mal kurzfristig - ersetzen?