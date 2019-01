NFL Wildcard Games Samstag live: Texans - Colts & Cowboys - Seahawks

Die Wildcard Playoffs stehen an und SPOX begleitet beide Spiele am Samstag im LIVETICKER. Die Houston Texans empfangen die Indianapolis Colts im ersten Spiel des Abends, anschließend heißt es Dallas Cowboys gegen die Seattle Seahawks. Zudem seht Ihr beide Partien ab 22.30 Uhr live auf DAZN.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Houston Texans vs. Indianapolis Colts

22.00 Uhr: Wo wir schon bei Predictions sind ... meine stehen in der genannten Preview, hier sind die vom Kollegen Franke.

21.48 Uhr: Wie gehen die Spiele heute aus? Cynthia Frelund vom NFL Network hat eine Theorie ...

21.40 Uhr: Who wore it better? NFL-Network-Reporter James Palmer ... oder Lady Gaga? Eine berechtigte Frage auf Twitter, wie ich finde ...

21.35 Uhr: Kurze Werbung: die wichtigsten Infos zu beiden Spielen haben wir auch nochmal in unserer Preview zusammengetragen. Hier entlang!

21.30 Uhr: Gute Nachrichten aus den Lazaretten beider Teams! Die Leistungsträger, die auf der Kippe standen, sind nahezu alle am Start! Der wohl größte Ausfall ist sicherlich Cornerback Aaron Colvin von den Texans. Vorteil Colts?

21.25 Uhr: Das heutige Programm sieht wie folgt aus: Houston Texans vs. Indianapolis Colts ab 22.35 Uhr und Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks ab 2.15 Uhr. Beide Spiele seht Ihr selbstverständlich live auf DAZN!

21.20 Uhr: Willkommen! Es ist so weit, das Wildcard Weekend ist da und wir sind bereit für die NFL Playoffs! In diesem Artikel halten wir Euch auf dem Laufenden über die zwei Spiele heute.