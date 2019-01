NFL Predictions Wildcard Playoffs: Prognosen, Previews und Tipps

Die Playoffs sind endlich da - und es wartet eine packende Wildcard-Runde: Können die Seahawks die Cowboys in Dallas ausschalten? Gelingt Philly bei den Bears die nächste Überraschung? SPOX wirft einen kurzen Blick auf die vier Wildcard-Partien - inklusive der Prognose von NFL-Redakteur Adrian Franke, alle Playoff-Spiele gibt's live auf DAZN.

Wildcard Playoff Spiele - Prognosen und Tipps

No. 3 Houston Texans vs. No. 6 Indianapolis Colts (Sa., 22.35 Uhr live auf DAZN)

Können die Texans Deshaun Watson gegen eine physische Colts-Defense schützen? Wenn es Indianapolis konstant gelingt, mit dem 4-Men-Rush Druck zu erzeugen, wird Houstons Offenses wackeln - zu abhängig sind die Texans davon, dass Deshaun Watson und DeAndre Hopkins sie immer wieder im Alleingang tragen. Die Colts auf der anderen Seite sollten - im Idealfall auch wieder mit Ryan Kelly - an der Line of Scrimmage auch gegen Watt und Clowney standhalten können; beim Sieg in Houston vor vier Wochen konnte Andrew Luck rund 65 Prozent seiner Dropbacks aus sauberer Pocket absolvieren, während Watson bei etwas weniger als der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck stand. Dann haben die Colts auch die Mittel, die zuletzt wieder anfälligere Outside-Coverage der Texans zu attackieren.

Tipp: Texans vs. Colts 20:23.

No. 4 Dallas Cowboys vs. No. 5 Seattle Seahawks (So., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Starten die Playoffs mit zwei Auswärtssiegen? Alle vier Wildcard-Matchups sind in diesem Jahr extrem ausgeglichen und offen, und auch in Dallas sollte uns ein enges Spiel mit zwei Teams, deren Stil enge Spiele noch zusätzlich kreiert, erwarten. Der Unterschied: Seattle ist in der Lage, ein exzellentes, brandgefährliches Passing Game aufzuziehen, hat definitiv den deutlich besseren Quarterback und die gefährlicheren Receiver - die Seahawks stehen sich dabei mit ihrem Play-Calling nur selbst im Weg. Die Cowboys auf der anderen Seite sind in ihrem Passspiel massiv inkonstant und das beginnt mit Prescott, dehnt sich aber natürlich auch auf das Scheme aus. Kann Dallas' sehr gute, junge Defense das Spiel eng halten? Es ist schwer vorstellbar, dass die Cowboys die Partie nur mit ihrem Run Game gegen die starke Seahawks-Front und der eigenen Defense gewinnen.

Tipp: Cowboys vs. Seahawks 17:23.

No. 4 Baltimore Ravens vs. No. 5 Los Angeles Chargers (So., 19.05 Uhr live auf DAZN)

Welche Antworten finden die Chargers auf Baltimores Defense? Vor zwei Wochen, als die Ravens in L.A. gewannen, fiel den Chargers überhaupt nichts ein, und die wacklige Pass-Protection könnte eine so vielversprechende Saison abrupt beenden. Umso mehr, wenn man sieht, welche Probleme Rivers mit dem Blitz und mit Pressure generell in dieser Saison und vor allem in den vergangenen Wochen hatte. Die Chargers werden gegen eine der beiden besten Defenses in der Liga Big Plays brauchen, das wird ein absoluter Knackpunkt. Und umgekehrt? Auch hier ist das Matchup klar: die Chargers müssen das Run Game der Ravens mit höchster Disziplin verteidigen; und so stark L.A. defensiv gegen den Pass ist - hier sollte Baltimore große Probleme haben -, so ist auch klar: die Run-Defense ist auf dieser Seite des Balls die größte Anfälligkeit. Vielleicht sind die Ravens schlicht das Worst-Case-Matchup für ein eigentlich sehr starkes Chargers-Team.

Tipp: Ravens vs. Chargers 20:17.

No. 3 Chicago Bears vs. No. 6 Philadelphia Eagles (So., 22.40 Uhr live auf DAZN)

Dieses Matchup ist so, so viel enger, als man sich vor vier Wochen hätte träumen lassen. Die Eagles haben zu ihrer Stärke aus der vergangenen Saison zurückgefunden, alles baut auf dem 4-Men-Rush und der Offensive Line auf. Das ist eine sehr gute Basis gegen ein Bears-Team, dessen Pass-Rush man stoppen und gegen das man Trubisky in der Pocket halten muss. Doch wie angeschlagen ist Nick Foles, der gegen Washington am Sonntag mit einer Rippenverletzung raus musste? Und fast noch wichtiger: welche Version von Nick Foles sehen wir in diesem Spiel? Beide Teams sind gefährlich und haben das Potential, auch höhere Seeds zu schlagen. Der Heimvorteil, die in der Summe stärkere Defense und das bessere Offensiv-Scheme könnte den knappen Ausschlag zugunsten der Bears geben.

Tipp: Bears vs. Eagles 24:21.

