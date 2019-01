NFL Spielbericht Wildcard-Playoffs: Cowboys werfen sture Seahawks raus

Die Seattle Seahawks müssen sich den Rest der Playoffs vor dem heimischen Fernsehgerät anschauen: bei den Dallas Cowboys setz es für Seattle eine genauso unnötige wie frustrierende Niederlage - zu sehr standen sich die Seahawks selbst im Weg. Dallas auf der anderen Seite konnte den eigenen Still besser und vor allem effizienter auf den Rasen bringen.

Es war das Spiel, das man angesichts der offensiven Philosophien beider Teams erwarten musste: zäh, wenig Spielfluss, wenig Mut und sehr viel eindimensionales Play-Calling. Nachdem Dallas die Partie mit einem überraschend gut designten, mutmaßlich geskripteten, Drive sowie einem Field Goal eröffnet hatte, folgte auf beiden Seiten Punt auf Punt. Dazu kamen mehrere Verletzungsunterbrechungen - insbesondere eine längere Pause aufgrund einer schweren Knöchelverletzung von Cowboys-Receiver Allen Hurns -, so dass die Partie lange keinerlei Fahrt aufnahm.

Einen richtigen Rhythmus fanden beide Offenses auch weiterhin nicht, doch war das Muster schnell erkennbar: während Dallas im Passing Game über weite Strecken schlicht limitiert war, gab es bei den Seahawks die Big Plays fast auf Knopfdruck, sobald das Spiel in die Hände von Russell Wilson (18/27, 233 YDS, TD; 3 ATT, 14 YDS, TD) gelegt wurde.

Wilson brachte so prompt nach mehreren Punts zwei lange Pässe an und die Seahawks kamen so zum Ausgleich. Und als sich Dallas dann drei Minuten vor der Halbzeitpause entschied, ein 58-Yard-FG zu versuchen, konnte Wilson den Fehlschuss mit einem weiteren Big Play zu Lockett bestrafen. Durch das anschließende Field Goal ging Seattle erstmals in Führung.

Diese Führung sollte es allerdings nicht bis in die Halbzeitpause schaffen: Ein 41-Yard-Run von Elliott (26 ATT, 137 YDS, TD) ebnete den Weg für einen sehenswerten Touchdown-Pass von Prescott auf Gallup - woraufhin Lockett den folgenden Kick-Off bis an die Mittellinie zurückbrachte! Doch der Field-Goal-Versuch wenig später ging daneben. Schlimmer noch: bei dem Kick verletzte sich Janikowski am Oberschenkel und sollte den Rest der Partie verpassen.

Cowboys schlagen sture Seahawks - trotz Wright-Pick

An Seattles Ansatz änderte das aber auch nach der Halbzeit nichts. Die Seahawks blieben stur bei ihrem Run Game, zwangen Wilson in lange Third und Fourth Downs und standen sich mit ihrem Play-Calling permanent selbst im Weg. Es brauchte schon einen spektakulären Pass von Wilson auf Baldwin bei Fourth Down, um den Weg für Seattles ersten Touchdown zu ebnen. Doch in der Folge schien das Spiel in Richtung der Hausherren zu kippen.

Die wurden jetzt nämlich mutiger, mit mehr Passing Game und einem Big Play zu Cooper brachte Prescott (22/33, 226 YDS, TD, INT; 6 ATT, 29 YDS, TD) Dallas in die Red Zone, wo Elliott aus einem Yard den Rest erledigte. Und selbst als Prescott wenig später, nach einem 51-Yard-Punt-Return von Tavon Austin, eine Red-Zone-Interception - ein herausragendes Play von K.J. Wright - warf, eroberte Dallas infolge einer weiteren desolaten Play-Calling-Serie (Strafe, kurzer Swing-Pass bei 2nd&Long, Screen bei 3rd&Long) den Ball schnell zurück.

Und der anschließende Drive saß. 11 Plays, 63 Yards, über 5 Minuten und alle übrigen Seahawks-Timeouts von der Uhr genommen: auf dem Rücken von Elliott sowie mit der Hilfe mehrerer Seahawks-Strafen sorgten die Cowboys aus einem Yard zwei Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung. Ins Passing Game gezwungen, kam Seattle zwar nochmals schnell in die Endzone und auch die 2-Point-Conversion klappte - der Onside Kick von Punter Michael Dickson anschließend landete aber sicher bei den Cowboys.

Cowboys vs. Seahawks - die wichtigsten Statistiken

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks 24:22 (3:0, 7:6, 0:8, 14:8) BOXSCORE

Die Seahawks wollten den Ball unbedingt laufen - und konnten das so gar nicht umsetzen. Chris Carson erhielt 13 Runs und holte dabei 20 Yards raus, abgesehen von Pennys 28-Yard-Run hatte kein Running Back einen Run über mehr als fünf Yards.

Eine Folge der erneuten Play-Calling-Defizite aufseiten der Seahawks: Wilson beendete das erste Viertel mit -8 Passing-Yards; erstmals in seiner Karriere, ob Regular Season oder Playoffs, hatte er damit ein Viertel mit negativen Passing-Yards.

Dallas' Field-Goal-Versuch über 58 Yards kurz vor der Halbzeitpause war der längste versuchte Kick in der Playoff-Geschichte der Cowboys.

Der Star des Spiels: Ezekiel Elliott (Cowboys)

Im Duell zweier Teams, die unbedingt über das Run Game gewinnen wollen, konnte Dallas seinen Stil besser umsetzen - und das lag maßgeblich an Elliott. Der lieferte nicht nur konstant Yards nach Kontakt, sein langer 44-Yard-Run resultierte aus einem guten Read im richtigen Moment. 137 Yards steuerte er am Boden insgesamt bei, und damit fast doppelt so viel wie Seattle als Team im Run Game (73). Zusätzlich verzeichnete er noch die zweitmeisten Receptions auf dem Platz (4) sowie die drittmeisten Receiving-Yards (32).

NFL: Mahomes, Brady und Co.: Quarterback-Ranking zum Playoff-Start © getty 1/13 Die Playoffs sind endlich da! Und damit rücken die Quarterbacks noch mehr als ohnehin in den Fokus - wer kann sein Team tragen, wenn es eng wird? SPOX präsentiert sein Playoff-Quarterback-Ranking für die anstehende Postseason. © getty 2/13 12. Dak Prescott, Cowboys: Vielleicht der Quarterback dieser Saison, den man am ehesten als "Durchschnitt" bezeichnen kann. Bringt Wert als Runner mit, stark auf die Intermediate-Distanz. Aber: große Probleme mit Pressure, braucht klar definierte Reads. © getty 3/13 11. Lamar Jackson, Ravens: Der schlechteste reine Passer in den Playoffs. Doch der einzige Rookie-QB in den Playoffs bringt großen Wert im Run Game mit - das ist die Identität der Ravens-Offense. Und Jackson hat auch schon spektakuläre Pässe gezeigt… © getty 4/13 10. Mitch Trubisky, Bears: Trubisky bleibt einer der inkonstantesten Quarterbacks dieser Saison, mit einigen sehr guten, aber auch mehreren ausgesprochen schlechten Spielen. Sehr wacklig vertikal, besser Underneath - und ein X-Faktor als Scrambler. © getty 5/13 9. Nick Foles, Eagles: Unbestreitbar gefährlich im vertikalen Passing Game - und zu extremen Spielen in der Lage. Allerdings in beide Richtungen; kann Foles nochmals einen Playoff-Run hinlegen? Oder sehen wir den Foles aus den ersten Wochen der Saison? © getty 6/13 8. Jared Goff, Rams: Eine weitere große QB-Wildcard. Goff hatte in der ersten Saisonhälfte einige fantastische Spiele - zuletzt aber wurden seine Probleme mit Pressure und komplexeren Reads wieder deutlich. Welchen Goff sehen wir in den Playoffs? © getty 7/13 7. Tom Brady, Patriots: Hat nach mehreren herausragenden Jahren ein Rückschritt. Vor allem gegen Pressure ungewöhnlich wacklig, mehr einfache Fehler als gewohnt. Das inkonstante Waffenarsenal hilft wenig; vielleicht eher ein Game Manager in den Playoffs. © getty 8/13 6. Andrew Luck, Colts: Hat in einem tollen Scheme eine tolle Saison gespielt. In manchen Bereichen besser, als vor seiner Verletzungspause und dabei als Pocket-Passer innerhalb wie außerhalb der Play-Struktur sehr gefährlich. Stark Pre-Snap. © getty 9/13 5. Deshaun Watson, Texans: Kein QB in den Playoffs hat aus so wenig so viel gemacht wie Watson. Ja, er hatte auch schlechte Spiele - doch wie er und Hopkins eine ansonsten nicht Playoff-taugliche Offense mit desolater Line tragen, ist mehr als beachtlich. © getty 10/13 4. Philip Rivers, Chargers: Spielt eine spektakuläre Saison. Unheimlich gefährlich auf die Intermediate-Distanz, großartig Pre-Snap und in der Pocket. Das größte Problem? Der Blitz, vor allem angesichts der Line-Schwächen. © getty 11/13 3. Russell Wilson, Seahawks: Vielleicht der beste Deep Passer dieser Saison. Wilson ist hier herausragend, bringt außerdem viel außerhalb der Play-Struktur mit. Dazu ein X-Faktor als Scrambler, ohne ihn würde Seattles Offense nicht funktionieren. © getty 12/13 2. Drew Brees, Saints: Aus sauberer Pocket war kein Quarterback dieses Jahr stärker. Setzt die horizontale Saints-Offense glänzend um, zuletzt auch vertikal wieder gefährlicher. Zerstörte den Blitz dieses Jahr, fast makellos Underneath. © getty 13/13 1. Patrick Mahomes, Chiefs: Was gibt es zu Mahomes noch zu sagen? Er ist der beste und gefährlichste reine Passer dieser Saison, innerhalb und außerhalb der Play-Struktur. Gefährlich im vertikalen Passspiel, großartig gegen Blitz und Pressure.

Der Flop des Spiels: Brian Schottenheimer (Seahawks)

Eine der zentralen Fragen vor diesem Spiel war: wie sehr steht sich Seattles Offense mit dem eigenen Play-Calling selbst im Weg? Die Antwort kam eindrucksvoll von Brian Schottenheimer. Wenn die Seahawks ins vertikale Passing Game gingen, hagelte es förmlich Big Plays - dennoch legte Schottenheimer der eigenen Offense immer wieder Zügel an, mit Runs bei First und Second Down sowie kurzen Dumpoff-Pässen und Screens. Seattle beendete das Spiel mit 8,6 Yards pro Wilson-Pass und 2,8 Yards pro Running-Back-Run. Dennoch wollte Schottenheimer nicht damit aufhören, krampfhaft das Run Game umzusetzen.

Analyse Cowboys vs. Seahawks: Die Taktiktafel

Die Cowboys begannen so vielversprechend in die Partie: Jet-Sweep-Fakes, Play Action aus Heavy Formations, plötzlich eine Empty-Spread-Formation, ein Play-Action-Screen, Misdirection - das frühe (geskriptete?) Play-Calling der Hausherren war vielversprechend, doch sobald Dallas dann in ein langes und Second und Third Down kam, war der Drive auch schon wieder Geschichte.

Und: es war letztlich nur ein kleiner Funken. In der Folge setzten beide Teams wie erwartet intensiv auf das Run Game, und das auch ohne viele Elemente wie Misdirection oder Zone Reads effizient einzubauen. Beide liefen immer wieder bei First Down und bei langen Second Downs, was wiederum in langen Third Downs resultierte und beide Quarterbacks unheimlich unter Druck setzte.