NFL Playoffs: Chiefs, Patriots und Co. - Stärken und Schwächen der AFC-Teams

Nach dem Blick auf die NFC-Teams ist nun die AFC an der Reihe. Was zeichnet die sechs besten Teams der Conference aus? Wo befinden sich ihre Schwachstellen? Wir machen den Check und nehmen die Stärken und Schwächen unter die Lupe.

AFC Playoffs: Indianapolis Colts (6. Seed)

Das sind die Stärken der Indianapolis Colts

Die Colts richteten ihr Hauptaugenmerk in diesem Sommer auf ihre Offensive Line - angesichts der Verletzungsprobleme ihres Franchise-Quarterbacks wenig verwunderlich. Dass Indy tatsächlich so ein Turnaround gelang, dürfte allerdings selbst das eigene Management verwundert haben. Über die gesamte Saison wies das Team die zweitbeste Adjusted Sack Rate der Liga auf, in Oktober und November blieb die Line 239 Dropbacks in Serie ohne selbstverschuldeten Sack. Rookie Quenton Nelson bekommt dabei den Großteil der Anerkennung, doch auch Rookie Braden Smith überzeugte in ungewohnter Tackle-Rolle. Positiv: Auch Center Ryan Kelly, der das letzte Regular-Season-Spiel verletzt verpasste, ist in den Playoffs wohl mit von der Partie.

Es liegt auf der Hand, dass Andrew Luck von dieser Verbesserung seiner O-Line enorm profitiert. Nachdem der 29-Jährige in den ersten Wochen der Saison noch ein paar Wackler aufwies, ist Luck mittlerweile tatsächlich wieder ganz der Alte, kann jeden Wurf treffen und gehört zu den gefährlichsten Quarterbacks der Liga. Die Kombination aus Luck und Wide Receiver T.Y. Hilton zählt zu den gefährlichsten Deep Threats der Liga.

Lucks Qualitäten (gepaart mit den Stärken seiner O-Line) spiegeln sich in fast jeder offensiven Statistik wieder. Die Colts wiesen die beste Third-Down-Offense in der Regular Season auf, zählten zu den Top 5 in puncto Yards und Punkte pro Drive und waren auch in der Red Zone eines der besten Teams der Liga. Diese Offense auszuschalten, dürfte selbst für die Top-Defenses der Liga beinahe unmöglich sein.

NFL: Head-Coaching-Kandidaten 2019 - Wer füllt die acht vakanten Stellen in der Liga? © getty 1/27 Packers, Browns, Cardinals, Jets, Broncos, Buccaneers, Bengals, Dolphins - ein Viertel der Liga sucht einen neuen Head Coach! SPOX gibt den Überblick über einige Kandidaten... © getty 2/27 Bruce Arians (zuletzt Head Coach, Arizona Cardinals): Nach nur einem Jahr Pause könnte Arians tatsächlich doch noch in die NFL zurückkehren. Der ehemalige Cardinals-Coach hat sich zumindest öffentlich aber ausschließlich den Browns angeboten. © getty 3/27 Eric Bieniemy (Offensive Coordinator, Kansas City Chiefs): Andy Reids Coaching-Tree könnte einen weiteren Head Coach erhalten. Bieniemy wäre nach Doug Pederson und Matt Nagy der dritte OC in Folge, den Reid verlieren würde. © getty 4/27 Dan Campbell (Assistant Head Coach, New Orleans Saints): Seit über 2 Jahren ist Campbell an der Seite von Sean Payton bei den Saints in Game Planning und Run Game involviert. War in Miami Interims-Coach, bräuchte aber starke Coordinator-Assistenz. © getty 5/27 Matt Campbell (Head Coach, Iowa State): Campbell wurde zuletzt von General Managern aus der NFL ausdrücklich hervorgehoben und könnte aufgrund seines Bundes zu seinen Spielern und den Manager-Fähigkeiten schon bald in der NFL zu sehen sein. © getty 6/27 Pete Carmichael (Offensive Coordinator, New Orleans Saints): Carmichael ist für das Playdesign von Drew Brees verantwortlich und das nunmehr seit neun Jahren. In Green Bay könnte er mit einem weiteren Hall-of-Fame-QB arbeiten. © getty 7/27 Brian Kelly (Head Coach, Notre Dame): Kelly hatte bei jeder seinen Stationen bei Central Michigan, Cincinnati und Notre Dame Erfolg und nun eine ungeschlagene Saison hinter sich. Der Schritt in die NFL könnte der nächste sein. © getty 8/27 Kliff Kingsbury (zuletzt Head Coach, Texas Tech): Kingsbury soll nach der Texas-Tech-Entlassung schon zwei Coaching-Angebote aus der NFL bekommen haben. Er formte einst maßgeblich Patrick Mahomes, doch scheint USC der heißeste Kandidat. © getty 9/27 Freddie Kitchens (Offensive Coordinator, Cleveland Browns): Kitchens übernahm das Playcalling bei den Browns und die Resultate lassen sich sehen. Mayfield spielt stark verbessert. Doch ist die Zukunft in Cleveland nicht sicher. © getty 10/27 Josh McDaniels (Offensive Coordinator, New England Patriots): McDaniels stand schon im letzten Jahr kurz vor dem Abschied aus New England. Die Zusammenarbeit mit Rodgers könnte auch für ihn ein zu großes Angebot sein, um es abzulehnen. © getty 11/27 Kris Richard (Defensive Backs Coach, Dallas Cowboys): Richard könnte der nächste Head Coach mit defensiver Einstellung werden. Seine Arbeit als defensiver Playcaller bei den Cowboys dieses Jahr ist beachtlich. © getty 12/27 Jim Schwartz (Defensive Coordinator, Eagles): Bringt HC-Erfahrung mit und ist in Philly defensiv zu weiten Teilen wie eine Art 2. Head Coach verantwortlich. Bekommt ein defensiver Coach 2019 eine Chance, könnte Schwartz weit vorne sein. © getty 13/27 Lincoln Riley (Head Coach, Oklahoma Sooners): Rileys Arbeit in Oklahoma war in den letzten Jahren von Erfolg geprägt und mit Kyler Murray könnte der zweite Heisman-Gewinner in Folge von ihm kommen. Besteht Browns-Interesse? © getty 14/27 Mike McCarthy (zuletzt Heach Coach, Green Bay Packers): McCarthy mag in Green Bay raus sein, doch Interesse an ihm besteht. Die Browns sollen interessiert sein. Er ist einer der wenigen Coach-Kandidaten mit einem Ring am Finger ... © getty 15/27 Jim Harbaugh (Head Coach, University of Michigan): Kein offensichtlicher Kandidat, doch Harbaugh führte die 49ers 2013 in den Super Bowl und zeigte eine damals innovative Offense. Nach Enttäuschungen in Ann Arbor vielleicht bereits fürs NFL-Comeback. © getty 16/27 David Shaw (Head Coach, Stanford): Seit 2011 ist Shaw der starke Mann beim Cardinal. Er gewann drei Pac-12-Titel und ist seit Jahren im Gespräch in der NFL. © getty 17/27 Vic Fangio (Defensive Coordinator, Chicago Bears): Die imposante Defense der Bears ist auch sein Verdienst. Will der 60-Jährige nochmal die Chance auf einen HC-Job, war sein Marktwert nie höher als jetzt. © getty 18/27 Nick Sirianni (Offensive Coordinator, Indianapolis Colts): Ein Geheimkandidat, der seit 2018 OC der Colts ist und dort eine beeindruckende Offense auf die Beine gestellt hat. Soll u.a. bei den Browns auf der Liste stehen. © getty 19/27 Kevin Stefanski (Interims-Offensive-Coordinator, Minnesota Vikings): Übernahm für DeFilippo nach dessen Entlassung. Die Offense wurde dadurch wieder variabler. Das weckte Interesse anderswo in der Liga. © getty 20/27 Gregg Williams (Interim-Head-Coach, Cleveland Browns): Sorgte für Aufschwung in Cleveland nach der Entlassung von Hue Jackson. Zumindest in Cleveland wird er nun zum Vorstellungsgespräch gebeten. © getty 21/27 Rex Ryan (zuletzt Head Coach, Buffalo Bills): Gerüchte um Rex Ryan kamen am letzten Sonntag der Saison auf. Miami soll interessiert sein am Ex-Coach der Dolphins und Bills, der zuletzt im TV aktiv war. © getty 22/27 Mike Munchak (Offensive Line Coach, Pittsburgh Steelers): Munchak war bereits bis 2014 Head Coach der Titans und steht für ein solides Laufspiel. Für eine kreative und moderne Offense ist er aber vielleicht nicht die Ideallösung. © getty 23/27 Vance Joseph (zuletzt Head Coach, Denver Broncos): Zwei Losing Seasons in Serie in Denver waren sein Ende. Doch zuvor machte er sich einen Namen als DC in Miami, das nun auch interessiert sein soll. © getty 24/27 Hue Jackson (Special Assistent, Cincinnati Bengals): Seine Zeit als Head Coach in Cleveland war ergebnistechnisch katastrophal. Nach seinem Rauswurf landete er in Cincy, wo er nun tatsächlich HC-Kandidat sein soll. © getty 25/27 Adam Gase (zuletzt Head Coach, Miami Dolphins): Nach schwieriger Zeit in Miami könnte er nun in Cleveland landen, da sein Ex-QB Peyton Manning ein Fan ist und gute Kontakte zu Owner Haslam hat. Gilt als Offensiv-Guru. © getty 26/27 Matt Eberflus (Defensive Coordinator, Indianapolis Colts): Die Colts überraschten mit einer vorzeigbaren Defense, die ihnen lange abging. Grund genug für die NFL, ein besonderes Auge auf Eberflus zu werfen. © getty 27/27 Brian Flores (Linebackers Coach, New England Patriots): Die Patriots hatten gute und schlechte Defensiv-Vorstellungen in dieser Saison. Flores, der De-Facto-DC, ist ligaweit geschätzt und war schon 2018 ein HC-Kandidat.

Das sind die Schwächen der Indianapolis Colts

Wenn es einen echten Makel in der Offense gibt, dann wohl am ehesten auf der Running-Back-Position. Marlon Mack spielte keine schlechte Saison, ist aber immer noch ein echter Hit-or-Miss-Back. Nyheim Hines kann ein spektakulärer Gadget-Player sein, doch ein konstanter Runner fehlt. Vor allem in Short-Yardage-Situationen war Indy im Running Game wenig erfolgreich.

Defensiv stellten die Colts dank Jabaal Sheard, Darius Leonard und überraschend auch Margus Hunt zwar eine der besseren Run-Defenses, gegen starke Passing Offenses hatte man aber mehrfach Probleme. Die Position des Nickelcorners könnte in den Playoffs als echte Schwachstelle attackiert werden.

Darüber hinaus fehlt es großen Teilen dieses Colts-Teams schlicht und ergreifend an Erfahrung auf der ganz großen Bühne. Spieler wie Luck oder Hilton stellen die Ausnahme dar, vor allem die Defense besteht fast komplett aus Youngsters. Inwieweit das tatsächlich zu einem Problem werden wird, bleibt abzuwarten, vor allem in engen Spielen kann so etwas allerdings zum Zünglein an der Waage werden.