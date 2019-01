NFL Playoffs: Der Spielplan und die Paarungen der Divisional Round

Die Wildcard Round der NFL Playoffs ist vorüber und die Postseason nähert sicher immer weiter dem Super Bowl. SPOX hat alle Informationen zur bevorstehenden Divisional Round und zeigt euch welche Duelle wann anstehen.

Die erste Runde der Playoffs ist abgeschlossen und die Partien für die Divisional Round der NFL Postseason stehen fest. Am ersten Wochenende konnten sich in der AFC die Indianapolis Colts souverän mit 21:7 durchsetzen und die Los Angeles Chargers gewannen die durch Laufspiel geprägte Partie gegen die enttäuschenden Baltimore Ravens mit 23:17.

In der NFC gab es zwei Partien, die mit einem Herzschlagfinale endeten. Während sich die Seattle Seahawks auch aufgrund eines verpatzten Onside Kicks und fragwürdigem Coaching mit 22:24 den Dallas Cowboys geschlagen geben mussten, setzten sich die Philadelphia Eagles gegen die favorisierten Chicago Bears durch.

Der amtierende Super-Bowl-Champion gewann nach einem umkämpften Spiel mit 16:15. Highlight der Partie war der misslungene Field-Goal-Versuch in letzter Sekunde von Chicagos Kicker Cody Parky, bei dem der Ball zuerst den Pfosten und anschließend noch den Querbalken traf.

NFL Playoffs: Wo und wann finden die Spiele der Divisional Round statt?

In der Divisional-Runde treffen die Wildcard-Teams nun auf die jeweils bestplatzierten Teams aus AFC bzw. NFC. Die begehrte Pause in der ersten Playoff-Runde konnten sich die Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, New England Patriots und New Orleans Saints sichern.

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Übertragung Sa., 12.1. 22.35 Uhr Kansas City Chiefs Indianapolis Colts DAZN So., 13.1. 2.15 Uhr Los Angeles Rams Dallas Cowboys DAZN So., 13.1. 19.05 Uhr New England Patriots Los Angeles Chargers DAZN So., 13.1. 22.40 Uhr New Orleans Saints Philadelphia Eagles DAZN

Was ist eigentlich DAZN?

DAZN wird oft als das "Netflix des Sports" bezeichnet, da der Streamingdienst für lediglich 9,99 Euro zahlreiche Premium-Sportevents im Angebot hat.

So wird neben den vier großen US-Ligen (NFL, NBA, NHL, MLB) auch europäischer Spitzensport übertragen. DAZN zeigt Spiele der Ligue 1, Primera Division, Serie A, Premier League, sowie Champions und Europa League. Weiterhin gibt es auch zahlreiche Events aus UFC, Tennis, Dars und vielem mehr.

Wer sich noch kein DAZN-Abonnement gesichert hat, kann hier vom kostenlosen Probemonat profitieren!

Super Bowl: Die Champions der letzten zehn Jahre