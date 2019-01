NFL Playoffs: Conference Championships 2019 live im Original-Kommentar

Die letzten Playoff-Spiele vor dem Superbowl stehen an und die gesamte Football-Welt schaut gebannt auf die vier noch verbliebenen Teams aus NFC und AFC. Bei SPOX erfahrt ihr, wer es bis in die Conference Championship Games geschafft hat und wo es die Duelle im Original-Kommentar zu sehen gibt.

Alle vier übrig gebliebenen Teams hatten in der Wildcard-Runde eine Bye-Week. In der AFC konnten sich in der Divisional Round die Chiefs (31:13 gegen die Indianapolis Colts) und die Patriots (41:28 gegen die Los Angeles Chargers) klar durchsetzen. In der NFC gewannen die Rams gegen die Dallas Cowboys mit 30:22 und die Saints konnten die amtierenden Superbowl-Champions aus Philadelphia in einer phasenweise packenden Partie mit 20:14 niederringen.



Conference Finals: Datum, Austragungsort

Beide Conference Finals finden am Sonntagabend, den 20. Januar, statt. Die erste Partie steigt um 21.05 Uhr MEZ im Mercedes-Benz Superdome in New Orleans zwischen den Los Angeles Rams und den Saints. Gleich im Anschluss, um 0.40 Uhr, müssen die New England Patriots im Arrowhead Stadium in Kansas gegen die Chiefs antreten.

Übertragung: Der Livestream im Original-Kommentar auf DAZN

Beide Partien werden pünktlich zum Kick-Off live und in voller Länge von DAZN übertragen. Zu diesem besonderen Anlass bietet der Streamingdienst nicht nur einen Livestream mit einem deutschen Kommentator und Experten an, sondern stellt auch noch eine Übertragung mit Original-Kommentar aus den USA zur Verfügung.

Saints vs. Rams: Die letzten Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis 04.11.2018 New Orleans Saints Los Angeles Rams 45:35 31.08.2018 New Orleans Saints Los Angeles Rams 28:0 26.11.2017 Los Angeles Rams New Orleans Saints 26:20 27.11.2016 New Orleans Saints Los Angeles Rams 49:21





Chiefs vs. Patriots: Die letzten Duelle